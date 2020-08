The Witcher : Bande-annonce du spécial making-off avec Henry Cavill

Découvrez la bande-annonce du documentaire making-off de la série The Witcher.

Cette semaine, Netflix a dévoilé un trailer pour le documentaire making-off dans es coulisse du tournage de la saison 1 de The Witcher. Les fans découvriront comment l’équipe de la série a créé les looks, les combats et les effets spéciaux dans le monde de la série.

Intitulé Making The Witcher en VO ou The Witcher Le Making off en VF, ce docu portera les fans dans l’envers du décor de la série populaire de Netflix avec des interview d’Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan et la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, entre autres, qui partagent leurs expériences du projet.

The Witcher est un tel succès pour la plateforme qu’ils préparent une série préquelle Blood Origins, ainsi qu’un film d’animation Nightmare of the Wolf.

The Witcher est actuellement en production pour la saison deux, qui a été retardée de quelques mois en raison de la pandémie du coronavirus. Cette saison voit Geralt (Cavill) et Ciri (Allan) finalement réunis – même si on ne sait pas ce qui est arrivé à Yennefer (Chalotra) après qu’elle se soit apparemment sacrifiée lors d’une bataille décisive.

The Witcher Le Making-off est actuellement disponible sur Netflix.

The Witcher Le Making-off – Bande-annonce