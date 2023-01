The Last of Us : Merle Dandridge alias Marlene aura un rôle plus étendu (spoilers)

Si d’autres acteurs des jeux vidéo vont apparaitre dans la série The Last of Us, Merle Dandridge est la seule à avoir repris le même rôle dans la série. Attention spoilers.

Merle Dandridge occupe une position unique au sein de la distribution de The Last of Us de HBO. L’actrice est la seule voix des jeux vidéo originaux à jouer le même rôle dans l’adaptation de la série en live action, celui de Marlene, la cheffe du groupe rebelle connu sous le nom de Fireflies (Lucioles).

Troy Baker et Ashley Johnson, à l’origine des rôles de Joel et Ellie, apparaîtront en tant que personnages différents. Ce sont Pedro Pascal et Bella Ramsey qui ont pris le relais en tant protagonistes principaux du drame de science-fiction basé sur le jeu. Jeffrey Pierce, qui a doublé le frère de Joel, Tommy dans les jeux jouera un personnage nouvellement créé pour la série. C’est ainsi Gabriel Luna qui reprend le rôle de Tommy en live-action.

« Je pense que Merle Dandridge était probablement un peu plus jeune que Marlene en 2013 », a déclaré le scénariste et producteur exécutif Craig Mazin à EW. « Ou du moins, Marlene avait traversé l’apocalypse. Elle était un peu plus altérée et [avait] un peu plus de gris dans ses cheveux. »

Evidemment, à 47 ans, Dandridge n’est pas grisonnante : « Elle est [aussi] éternellement jeune. C’est 10 ans plus tard [après les débuts du premier jeu] et elle a cette merveilleuse gravité. Donc c’était vraiment une question de, ‘Hé, si on la coiffe, je pense que nous y sommes.’ C’était facile. Ce n’est évidemment pas quelque chose que nous pourrions envisager avec, disons, Troy Baker. »

Mazin note que Baker est « si physiquement différent de Joel », un personnage décrit comme un survivant endurci marqué par la mort traumatisante de sa fille, Sarah (Nico Parker). Vingt ans après qu’une infection cérébrale fongique s’est propagée à travers le monde, transformant les victimes en monstres ressemblant à des zombies, Joel vit dans une zone de quarantaine à Boston, où il est chargé de faire sortir clandestinement une fille de 14 ans, Ellie, qui est en quelque sorte immunisée au virus.

« Ashley Johnson a la trentaine et ne jouera clairement pas une fille de 14 ans, mais il était important pour nous de leur trouver de la place [dans la série] parce qu’ils sont importants », a déclaré Mazin. « Ce n’est pas seulement une question de service aux fans. C’est un lien génétique dramatique entre le jeu et la série. Ils devaient être là. »

Baker apparaîtra plus tard dans The Last of Us en tant que James, un personnage mineur des jeux qui a été développé pour la série. Il est décrit comme un membre senior d’un groupe de colons qui doivent se battre pour maintenir leur communauté en vie face à des obstacles de plus en plus brutaux. Johnson jouera Anna, une femme enceinte, seule et en fuite, qui doit accoucher dans les circonstances les plus terrifiantes. Quant à Pierce il apparaîtra dans le rôle de Perry, décrit uniquement comme un rebelle dans une zone de quarantaine.

Pour en revenir à Marlene, le rôle sera également étendu par rapport au jeu. Des scènes entre son personnage et Ellie dans le premier épisode confirment que Marlene est en quelque sorte liée à l’histoire d’origine de la jeune fille. Druckmann pointe vers un artefact que les joueurs peuvent trouver vers la fin du jeu The Last of Us : un enregistrement audio qui éclaire davantage la relation de Marlene avec Ellie.

« Cela n’entre pas dans le même genre de détails que nous dans la série, mais il y a un enregistrement que vous pourriez trouver à la fin du jeu à l’hôpital où elle explique une partie de sa relation avec les origines d’Ellie », dit-il. « Je ne veux pas en dire plus pour ne pas gâcher, mais parce que nous n’avons pas à adhérer à une seule perspective – dans cette partie du jeu, vous jouez en tant que Joel dans la zone de quarantaine, donc tout ce que vous voyez est à travers ses yeux – nous avons dit, comment pouvons-nous présenter Ellie plus tôt ? C’était une opportunité de commencer à montrer davantage cette relation avec Marlene, qui a ensuite un plus grand gain plus tard parce que nous avons établi la relation plus explicitement ici. »

The Last of Us est disponible en France chaque lundi sur Prime Video en US+24.

Source : EW / Crédit ©HBO