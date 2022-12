The White Lotus saison 2 : Qui est mort et qui a survécu dans le final ? (Spoilers)

Arrivederci ! Découvrez qui est mort et qui est reparti vivant de la Sicile dans le final de The White Lotus. Spoilers.

La saison 2 de The White Lotus est arrivée à sa fin ce lundi et le public a enfin appris qui étaient les victimes découvertes au début de la saison. The White Lotus n’est pas un « murder-mystery » au sens propre du terme et à l’image de la saison 1, il aura fallu attendre les dernières minutes pour savoir qui était le corps flottant dans l’eau, découvert par Daphné.

***Attention spoilers***

Le final révélé que la victime était Tanya (Jennifer Coolidge), survivante de la saison 1 qui était la seule à revenir en saison 2. Ses séjours dans cette chaine de resort luxueuse à travers le monde se terminent ainsi de manière tragique. Et elle n’est pas seule à être morte puisque d’autres corps avaient été mentionnés dans le premier épisode de la saison.

La réalisation de Tanya

Dans ce final, il est désormais clair que le mari de Tanya, Greg (Jon Gries), a engagé Quentin (Tom Hollander) pour la tuer. En raison du contrat de mariage qu’il a signé lorsqu’ils se sont mariés, il ne peut pas recevoir d’argent d’elle en cas de divorce. La seule façon pour lui de récupérer tout l’argent de Tanya, c’est si elle mourait. C’est pourquoi il a insisté pour aller en Sicile uniquement pour disparaitre très tôt de leur voyage romantique afin que son vieil ami Quentin puisse intervenir et amener Tanya à lui faire confiance. Le plan était que Niccoló (Stefano Gianino), le trafiquant de drogue avec qui Tanya a couché à la fête dans l’avant dernier épisode, la tuerait la nuit avant qu’elle ne soit censée quitter l’Italie. Ensuite, Greg paierait Quentin en utilisant l’argent dont il a hérité après la mort de Tanya.

Cependant, après que Jack (Leo Woodall) ait volé le téléphone de Portia (Haley Lu Richardson) afin qu’elle ne puisse pas contacter Tanya et ruiner le plan, elle devient méfiante. Portia appelle Tanya sur le téléphone de Jack pendant qu’il est dans la salle de bain et les deux rassemblent toutes les pièces et découvrent que Tanya est en danger. Mais Jack continue de refuser de ramène Portia à l’hôtel, et quand elle le confronte enfin à propos de sa relation avec Quentin, il la dépose simplement à un aéroport et l’avertit de ne pas jouer avec ces personnes « puissantes » et de quitter l’Italie. Effrayée, Portia l’écoute et se rend à l’aéroport sans retourné récupérer ses affaires à l’hôtel.

Pendant ce temps, coincée sur le yacht de Quentin, Tanya, de plus en plus paranoïaque, trouve une corde, du ruban adhésif et un pistolet chargé dans le sac de Niccoló, et elle panique. À l’aide du pistolet, elle tire et le tue, lui, Quentin, et l’un des amis de Quentin sur le yacht, tandis que l’autre ami saute du bateau et nage. Tanya tente de s’échapper sur le bateau de Niccoló, mais tombe par-dessus la balustrade du yacht en grimpant, se frappe la tête et se noie dans l’océan. Le lendemain matin, Daphné (Meghann Fahy) découvre son corps dans l’océan et la police enquête sur les morts sur le yacht.

Vengeance et magouilles

Quant aux autres personnages, Albie (Adam DiMarco) soudoie son père Dominic (Michael Imperioli) pour qu’il verse 50 000 euros à Lucia (Simona Tabasco) en échange de son aide pour arranger les choses avec sa mère, et Cameron (Theo James) paie finalement à Lucia le reste de l’argent qu’il lui devait. Elle quitte alors Albie sans dire au revoir et il se rend compte que son père avait raison : c’était une cible facile. Et Valentina (Sabrina Impacciatore) engage Mia (Beatrice Grannò) comme pianiste à l’hôtel à plein temps et renvoie Giuseppe (Federico Scribiani) à son retour de l’hôpital, tout en acceptant l’offre de Mia d’aller dans des clubs gays pour rencontrer d’autres lesbiennes.

Les choses se compliquent pour les deux couples après que Harper (Aubrey Plaza) ait avoué à Ethan (Will Sharpe) que Cameron l’avait embrassée, mais elle l’a immédiatement regretté et rien d’autre ne s’est passé. Mais il la croit toujours pas et il convaincu qu’elle a couché avec Cameron, alors il le confronte et ils se battent dans l’océan.

Puis Ethan dit à Daphné ses craintes que leurs conjoints les aient trompés ensemble, mais Daphné étant Daphné, elle sourit simplement et lui dit qu’ils n’ont pas besoin de tout savoir sur quelqu’un pour les aimer, et ce mystère est » sexy. » Elle lui donne le même conseil qu’elle a donné à Harper : « Fais ce que tu as à faire pour ne pas être une victime. » Il est fortement suggéré qu’ils se sont vengés en secret en couchant ensemble. Puis de retour à l’hôtel, Ethan fait l’amour à sa femme ce soir-là après un dîner gênant avec Cameron et Daphné.

Départ et retrouvailles

Le lendemain à l’aéroport, une Portia visiblement secouée retrouve Albie, qui lui dit qu’un client s’est noyé à l’hôtel mais il ne sait pas qui c’était – et qu’il y avait un yacht avec plus de cadavres. Elle ne sait pas avec certitude, mais on lit dans ses yeux qu’elle pense probablement ce qui est arrivé à Tanya puisqu’elle ne peut pas la joindre, mais elle et Albie parlent juste de la façon dont leurs aventures de vacances n’ont pas fonctionné et échangent des numéros à la place.

Pendant ce temps, Daphne & Cameron et Ethan & Harper semblent mieux que jamais, assis à la porte avec leurs bras l’un autour de l’autre, mais maintenant tous les quatre se cachent de sombres secrets. Et Lucia et Mia se promènent joyeusement dans la ville, célébrant leur bonne fortune en tant que deux seuls personnages à avoir une vraie fin heureuse.

La série a déjà été renouvelée pour une troisième saison, mais maintenant que Tanya est morte, Greg prendra-t-il sa place en tant que seul acteur de retour la prochaine fois ? Après tout, il est blindé maintenant le salaud !

