DCU : Tout le monde veut jouer le nouveau Batman ; pas de Peacemaker saison 3 ?

James Gunn dit que beaucoup de « grands acteurs » veulent jouer Batman dans « The Brave And The Bold » et confie qu’il n’y a pas de plan pour une saison 3 de Peacemaker.

Avec le scénario de The Batman II bouclé, James Gunn a récemment fournit une mise à jour sur un projet DCU distinct concernant le célèbre Caped Crusader.

S’adressant à IGN dans une récente interview, le co-directeur de la filiale de super-héros de Warner Bros. s’est dit satisfait de l’évolution de The Brave and the Bold.

« Le scénario de The Brave and the Bold, j’aime où nous en sommes », a déclaré le réalisateur de Superman, notant cependant que le film est encore sujet à changement car il est toujours en cours de développement.

Comme indiqué précédemment, le projet autonome, basé sur le point de vue de l’auteur des comics Grant Morrison sur le protecteur de Gotham City, suivra le Chevalier Noir et son fils, Damien Wayne (dont il ignore l’existence), dans le rôle de Robin. Andy Muschietti devrait réaliser le film à partir du scripte d’un scénariste dont le nom reste encore secret.

Plus tôt cet été, Gunn a déclaré à Rolling Stone: « Batman est mon plus gros problème dans tout DC en ce moment, personnellement. Je n’écris pas Batman, mais je travaille avec l’auteur de Batman et j’essaie de bien faire les choses, car il est incroyablement important pour DC, tout comme Wonder Woman ».

Au fur et à mesure que le processus de production avance, l’attention se tourne bien sûr vers le casting.

« Non, je pense que vous devez attendre pour voir le film », a répondu le créateur de Peacemaker lorsqu’on lui a demandé si cette itération de Batman serait plus âgée en tant que figure paternelle. « Certaines choses ont changé. Beaucoup de choses évoluent concernant sa situation avec la filiation de [Damien] et tout ça (…) ouais, je veux dire, l’acteur qui veut… Écoutez, tout d’abord, je ne peux pas vous dire combien de grands acteurs m’ont dit qu’ils voulaient être Batman. »

Gunn a poursuivi : « Je pense que vous auriez plus de mal à trouver des acteurs qui ne veulent pas être Batman. C’est le seul personnage que tout le monde veut jouer. C’est la vérité. »

Avec l’expansion du DCU, d’autres projets en cours incluent une série Waller avec Viola Davis, une série dérivée Lanterns, la suite de la saga Superman avec Man of Tomorrow et Supergirl avec Milly Alcock.

Et concernant Peacemaker, dont la saison 2 est actuellement en cours de diffusion sur HBO Max, Gunn a récemment déclaré à Deadline qu’il n’y a pas de plan pour une troisième saison. Mais rassurez-vous, certains des personnages de la série vont revenir dans d’autres projets DC.

Après l’épisode 6 pivot de la saison 2, James Gunn a confié : « Vous en saurez plus dans l’épisode 8 car ce n’est pas nécessairement ça », a répondu Gunn à propos une autre saison de Peacemaker.

« Certains de ces personnages continueront, mais aussi, ce n’est pas exactement Peacemaker 3. Je ne l’exclus pas. Vous verrez (l’épisode) 8 et vous en découvrirez peut-être un peu plus. »

En attendant de voir qui incarnera Batman dans The Brave and the Bold, Peacemaker es à voir chaque vendredi sur HBO Max.

Source : Deadline / Crédit ©HBO Max/Warner Bros/DC