Spider-Man : Un espoir de voir Tobey Maguire en Peter Parker dans un nouveau film ?

Un autre film Spider-Man avec Tobey Maguire est-il possible ? C’est en tout cas ce que Mattson Tomlin, co-scénariste de Batman : Part II, souhaiterait.

Tout a commencé en juillet, lorsqu’un fan a demandé à Tomlin sur Twitter : « Si on vous demandait d’écrire un scénario, auriez-vous un intérêt ou une vision pour votre version de Spider-Man ? Si oui, qu’est-ce qui vous intéresse dans le personnage ? »

À l’époque, Tomlin a répondu avec une idée qu’il avait pour que Maguire reprenne le rôle de Peter Parker/Spider-Man afin de le voir dans sa vie de père de famille.

« Honnêtement, en ce moment, mon principal intérêt à cet égard serait d’écrire un Spider-Man 4 dans lequel le Spider-Man de Tobey jongle avec son rôle de mari et de père. Spider-Man en tant que père est l’endroit vers lequel je gravite étant donné les 8 derniers films », a-t-il écrit.

Puis, au cours du week-end dernier, un autre fan a demandé s’il y avait « du mouvement » sur un éventuel Spider-Man 4, et Tomlin a répondu : « Lent et régulier, gagne la course. Il n’y aura rien à dire à ce sujet avant longtemps (voire jamais !) parce que cela implique beaucoup de gens, de politique et de choses qui se font bien et qui n’ont rien à voir avec moi, mais je n’ai pas encore reçu de « non » ! »

Maguire a joué pour la première fois le rôle du super-héros dans le succès au box office Spider-Man de Sam Raimi en 2002, aux côtés de Kirsten Dunst, qui jouait l’intérêt amoureux Mary Jane Watson ; Willem Dafoe, qui incarnait le méchant Norman Osborn/Green Goblin et James Franco dans le rôle du meilleur ami de Peter et fils de Norman, Harry Osborn.

Deux suites à succès ont suivi, toutes deux réalisées par Raimi : Spider-Man 2 en 2004 et Spider-Man 3 en 2007. Les plans pour un quatrième film, dont la sortie était prévue en 2011, ne se sont au final jamais concrétisés, laissant place à The Amazing Spider-Man, incarné par Andrew Garfield dans deux films. Depuis, Tom Holland à repris le flambeau, jouant le personnage dans le MCU.

Maguire a ensuite techniquement repris le rôle une fois de plus dans Spider-Man : No Way Home de 2021, qui mettait en vedette les trois Peter se réunissant à travers le Multivers.

Spider-Man est toujours actif puisque Holland sera bientôt de retour dans le rôle dans son quatrième film solo, actuellement en production. On attend tout de même de voir si le Peter de Maguire reviendra sur grand écran à l’avenir.

Source : EW / Crédit ©Sony