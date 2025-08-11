Spider-Man Brand New Day : Tom Holland en action sur le tournage (vidéo)

Découvrez Tom Holland en costume et en action pour le premier jour de tournage de Spider-Man : Brand New Day dans une vidéo des coulisses.

Votre fidèle serviteur Spider-Man est de retour en action ! Tom Holland est en tenue et prêt à sortir ses toiles pour son quatrième film en tant qu’homme araignée. Et apparemment, les choses sont différentes cette fois-ci.

Dans des images des coulisses récemment publiées lors de son premier jour de retour sur le plateau, Holland tease qu’il « se sent différent » en amont de la sortie le prochain Spider-Man : Brand New Day.

« C’est le premier jour. Mon quatrième jour sur Spider-Man », confie Holland dans la vidéo d’une minute. « Vous savez, c’est drôle d’enfiler le costume… C’est différent cette fois, d’une manière ou d’une autre. »

La vidéo montre l’acteur portant un nouveau costume élégant et regardant une foule rassemblée pour assister au tournage du film MCU à Glasgow. « C’est aussi la première fois que nous avons des fans sur le plateau le premier jour », poursuit-il. « C’est donc vraiment excitant de partager cela avec eux. »

Montrant quelques doux moments de son premier avant-goût du tournage, la vidéo montre ensuite les fans applaudissant et Holland posant pour des photos avec eux et soulevant même un petit dans les airs.

« Je vais juste faire de mon mieux », conclut-il. « J’espère que ça se passera bien. Pas de pression. »

Un clip ultérieur montre Holland en mode de sauvetage complet, debout au sommet d’un char qui semble dévaler une rue. Après ce qui ressemble à une conclusion sur la scène dynamique, il déclare : « C’était un truc de malade ! »

Brand New Day est le septième film de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker depuis ses débuts dans Captain America : Civil War (2016). En plus d’apparaître dans le final en deux parties d’Infinity Saga – Avengers : Infinity War (2018) et Avengers : Endgame (2019), il a joué dans trois films solo de Spider-Man : Homecoming de 2017, Far From Home (2019) et No Way Home sorti en 2021.

Une des choses qui sera intéressante avec Brand New Day est que parce que le monde l’a oublié après les événements de No Way Home, Peter n’a désormais plus accès aux Avengers et aux ressources de haute technologie laissées par son mentor, Tony Stark (Robert Downey Jr.), il reviendra aux bases débrouillardes de Spider-Man dans Brand New Day.

Le film mettra également en vedette Jon Bernthal dans le rôle de Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner/The Hulk, Michael Mando dans le rôle du Scorpion et Sadie Sink (Stranger Things), dans un rôle non divulgué. Zendaya et Jacob Batalon sont tous deux de retour pour reprendre leurs rôles.

Réalisé par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), Spider-Man Brand New Day sortira le 31 juillet 2026.

Spider-Man Brand New Day – Premier jour de tournage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Crédit ©Sony Pictures/Marvel Studios