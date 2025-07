Starfleet Academy : La prochaine série Star Trek mise sur l’espoir (teaser)

Premier teaser pour Starfleet Academy, nouvelle série dans l’univers Star Trek, qui mise sur une vision d’espoir.

Star Trek Starfleet Academy, la nouvelle série de la franchise vieille de près de 60 ans, s’est dévoilée ce week-end durant le San Diego Comic-Con avec une présentation de son casting complet et la première bande-annonce de la série, qui fera ses débuts en 2026.

La série se déroule au 32ème siècle après les événements de Star Trek Discovery, avec Starfleet relançant l’établissement d’enseignement titulaire dans la banlieue de San Francisco après l’absence de la Fédération sur Terre pendant plus de 120 ans.

« Nous regardons la génération actuelle qui hérite de toute cette division et de tous ces problèmes majeurs », a déclaré le producteur exécutif Alex Kurtzman sur la scène du Hall H. « Nous voulions créer une série qui nous ramène à la vision essentielle de l’espoir de [Gene] Rodneyberry. Comment le trouvez-vous, comment le reconstruisez-vous ? »

Holly Hunter, lauréate d’un Oscar, incarne Nahla Ake, la chancelière de l’école et capitaine de l’USS Athena ; elle salue la nouvelle classe de cadets dans le teaser, alors que les personnages explorent différentes parties du campus.

Le teaser se termine par un plan de Paul Giamatti dans le rôle du méchant principal de la saison, Nus Braka, qui est moitié Klingon, moitié Tellarite et est décrit dans un communiqué de Paramount comme « un homme avec un passé inquiétant lié à l’un de nos cadets ».

Dans le reste du casting, on trouve :

Caleb Mir (Sandro Rosta) : un orphelin au passé trouble et improbable cadet de Starfleet »

(Sandro Rosta) : un orphelin au passé trouble et improbable cadet de Starfleet » Jay-Den Kraag (Karim Diané) : un cadet klingon qui rêve de devenir médecin

(Karim Diané) : un cadet klingon qui rêve de devenir médecin Série Acclimatation Mil (Kerrice Brooks), alias Sam : la première de son espèce à fréquenter la Starfleet Academy

(Kerrice Brooks), alias Sam : la première de son espèce à fréquenter la Starfleet Academy Darem Reymi (George Hawkins) : un aspirant capitaine issu d’un monde riche

(George Hawkins) : un aspirant capitaine issu d’un monde riche Genesis Lythe (Bella Shepard) : la fille d’un amiral déterminée à se faire un nom à Starfleet

(Bella Shepard) : la fille d’un amiral déterminée à se faire un nom à Starfleet Tarima Sadal (Zoë Steiner) : une Betazoïde et fille du président de Betazed

(Zoë Steiner) : une Betazoïde et fille du président de Betazed La commandant Lura Thok (Gina Yashere) : un hybride Klingon/Jem’Hadar qui est le premier officier de la chancelière et maître des cadets

Pour finir, notez que Robert Picardo reprend son personnage du Docteur de Star Trek Voyager et Tig Notaro et Oded Fehr reprennent respectivement leurs rôles de Jett Reno et de l’amiral Vance qu’ils jouaient dans Discovery.

Star Trek Starfleet Academy sera diffusée début 2026 sur Paramount+.

Star Trek Starfleet Academy – Teaser VO