The Authority : Le film d’anti-héros n’est plus une priorité chez DC

James Gunn révèle que le film DC The Authority est en pause et fait un point sur Booster Gold et Paradise Lost.

James Gunn a révélé lundi, lors d’une conversation sur les réseaux sociaux, que le développement de The Authority était suspendu.

Ce long métrage, qui raconte l’histoire d’une équipe de hors-la-loi de l’univers DC, avait été initialement annoncé comme l’un de ses projets phares lorsqu’il a pris les rênes de DC Studios en janvier 2023.

« Je n’ai jamais eu l’intention d’écrire ou de réaliser The Authority », a écrit Gunn sur Threads. « Le scénario n’était pas encore au point, mais surtout, il ne s’intégrait pas à l’univers DC dans son ensemble, tant au niveau de l’histoire que des contraintes pratiques. Peut-être un jour. Pas dans l’immédiat. »

Il y a un an déjà, lors d’une conférence de presse DC, Gunn avait exprimé des réticences quant à The Authority, évoquant un développement trop lent.

« C’est un film d’envergure, si on veut le réaliser correctement. Certains éléments de l’intrigue, présents dans Superman et d’autres films que nous avons accélérés, empiètent un peu sur The Authority… [C’est] celui qui a été le plus perturbé par tous les autres projets en cours. Le scénario a eu plus de mal à se concrétiser », a déclaré Gunn en février 2025.

Lors de la journée de promotion de Gods and Monsters il y a trois ans, Gunn a confié adorer The Authority pour son mélange d’anti-héros qui prennent les choses en main malgré les recommandations des gouvernements.

The Authority a été créée après la destruction de StormWatch, une force de défense planétaire contre les extraterrestres. Jenny Sparks, ancienne membre de ce groupe, a fondé The Authority avec ses coéquipiers de StormWatch Black, Swift et Jack Hawksmoor. L’équipe comprenait également l’Ingénieure (Angela Spica), Jeroen Thornedike (le dernier Docteur), Apollo et Midnighter. Les comics The Authority ont été lancés en 1992.

Dans une note plus positive, Gunn a également révélé sur Threads que la série télévisée Booster Gold est toujours en développement, tandis que Paradise Lost est en phase de développement avancée.

Booster Gold est présenté comme un raté venu du futur qui utilise une technologie futuriste pour revenir à notre époque et se faire passer pour un super-héros. « Le syndrome de l’imposteur appliqué à un super-héros », a expliqué Gunn lors de la première conférence de presse de DC. En février 2025, Gunn et son codirecteur chez DC, Peter Safran, ont déclaré que le projet restait important à leurs yeux. Ils attendaient l’arrivée d’un showrunner de renom, mais celui-ci n’a finalement pas abouti.

Il y a trois ans, Safran déclarait à propos de Paradise Lost : « Ce sera une histoire à la Game of Thrones, se déroulant à Themyscira, le foyer des Amazones et le berceau de Wonder Woman. Ce drame explore les intrigues politiques qui se jouent au sein de cette société exclusivement féminine. Comment est-elle apparue ?»

Gunn ajoutait alors : « Quelles sont les belles et les sombres vérités qui se cachent derrière tout cela ? Comment se trament les manœuvres des différents acteurs de pouvoir au sein de cette société ?»

L’intrigue de Paradise Lost devrait se dérouler avant la naissance de Diana alias Wonder Woman.

Source : Deadline / Crédit ©DC