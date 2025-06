The Bear saison 4 : Un festin d’émotions à fleur de peau

Retour sur la saison 4 de The Bear qui retrouve un peu de piment après une saison 3 un peu en dessous.

The Bear est de retour pour une nouvelle saison sur FX et Disney+ et la série semble avoir retrouvé la recette du succès après une saison 3 un peu en dessous. Cela étant dit, si la saison 3 n’était pas au niveau des deux premières, elle contient tout de même de bons épisodes qui creusent les personnages et permettent de les comprendre encore plus. Le souci de la saison 3 était un manque de cohésion.

Depuis ses débuts en 2022, beaucoup a été écrit et dit sur la série acclamée qui a propulsé son casting au rang de superstar et a remporté tout un tas de récompenses prestigieuses. The Bear a la capacité de captiver et envoûter ses téléspectateurs via l’énergie frénétique de son décor dans une cuisine de restaurant et l’aptitude de ses acteurs talentueux qui arrivent à cracher des injures aussi tranchantes que les couteaux de leurs chefs.

Chaque seconde compte

Dans la saison 4, The Bear sert ce que nous pourrions appeler une part d’humilité : une réinitialisation des erreurs de la saison 3 et un regard introspectif. The Bear n’est pas ce qu’on pourrait appeler une série paisible, mais le rythme très soutenu et presque étouffant des débuts est atténué dans ces 10 nouveaux épisodes.

Le créateur Christopher Storer et les acteurs nous livrent davantage de ce que nous aimons dans The Bear, parfois avec douceur et calme, parfois avec une fureur assourdissante et avec une pointe d’humour toujours bien placée. Mais cette année, le chaos est concentré et contrôlé. Chaque seconde compte.

Les nouveaux épisodes reprennent juste après le final de la saison 3, dans lequel le restaurant de Carmy et Sydney a reçu une critique négative du Chicago Tribune. Couplé à la mauvaise gestion de son budget par Carmy et à la mauvaise utilisation générale du personnel et des ressources, The Bear n’est qu’à quelques semaines de la faillite.

Ce point est souligné par une grande horloge à compte à rebours que l’investisseur Tonton Jimmy (Oliver Platt) a placée dans la cuisine. Tout le monde doit se ressaisir, plus calmement et plus vite. Carmy doit faire des sacrifices et Sydney doit décider si elle reste ou si elle quitte le navire pour travailler chez un autre chef, Adam Shapiro qui lui a fait une proposition alléchante la saison dernière.

Une émotion brute, à fleur de peau

Alors que dans la saison 3, les épisodes étaient souvent construits autour d’une intrigue et d’un point et se fondaient paresseusement les uns dans les autres, les nouveaux épisodes sont plus nets et ne demandent qu’à être enchainés.

Il y a un réalisme flagrant dans les dialogues et une émotion brute, à fleur de peau, en particulier dans un épisode se déroulant lors d’un mariage qui voit les retours de nombreuses guest stars préférées des fans (et la révélation très attendue de Francie Fak). C’est la réunion de la famille Berzatto (et des Fak) qu’on attend désormais chaque saison avec impatience.

La parentalité reste le thème dominant de la série, qu’il s’agisse d’une génération plus âgée, d’une nouvelle ou même de la gestion d’une entreprise. Tout le monde aurait besoin d’un peu de thérapie, en particulier Carmy. Mais on aime à les voir tenter de résoudre leurs problèmes devant nous.

Carmy face à son traumatisme

Le chef torturé affronte enfin le traumatisme de la perte de son frère Mikey par suicide (Jon Bernthal, de retour pour une apparition en flashback et en rêve), ainsi que la violence émotionnelle et l’alcoolisme de sa mère (Jamie Lee Curtis, également de retour). C’est cathartique et électrisant, mais parce que la série se reconcentre beaucoup plus sur son personnage principal, cela signifie qu’il y en a moins pour des personnages comme Marcus (Lionel Boyce) et Tina (Liza Colón-Zayas).

S’il y a un défaut majeur dans la nouvelle saison, c’est que l’accent mis sur Carmy signifie que certains membres du reste du casting sont un peu laissés pour compte. Mais The Bear laisse heureusement du temps à certains, notamment Sydney qui reste le personnage féminin principal et qui a son propre épisode (écrit par Ayo Edebiri et Lionel Boyce).

On se retrouve lourdement investi dans plusieurs intrigues secondaires qui rappellent parfaitement qu’il n’y a pas de petits rôles, seulement de petits acteurs. Il y a tellement plus de cœur dans la nouvelle saison, et si vous avez été déçu par la saison précédente, vous pourriez être reconquis par ces nouveaux épisodes qui voient les personnages doucement guérir, même si la route sera longue.

Au fur et à mesure que l’intrigue de la saison 4 se déroule, l’avenir de la série devient incertain et on a parfois l’impression d’assister à la fin. Les scénaristes pourraient facilement ouvrir la porte à une cinquième saison ou peut-être définitivement mettre la clé sous la porte pour The Bear (le restau et la série).

Evidemment, ce serait un peu frustrant de voir la série s’arrêter là, surtout après la décision que prend Carmy dans le final, mais ce serait une fin logique pour la série. Cela pourrait être la fin d’une aventure ou simplement le début d’une autre.

L’intégrale de la saison 4 de The Bear est disponible sur Disney+.

Crédit ©FX/Disney+