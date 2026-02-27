César 2026 : L’Attachement, Nouvelle Vague, Une Bataille Après l’Autre – Le Palmarès

Palmarès des César 2026 avec L’Attachement sacré meilleur film et Richard Linklater sacré meilleur réalisateur pour Nouvelle Vague.

La 51ème cérémonie des César a eu lieu ce 26 février 2026 et a récompensé le meilleur du cinéma français.

Présentée par Benjamin Lavernhe de la Comédie Française et présidée par Camille Cotin, en direct de l’Olympia sur Canal+, la cérémonie a consacré notamment remis un César d’honneur à Jim Carrey.

L’Attachement, réalisé par Corine Tardieu a été sacré meilleur film ainsi que meilleure adaptation. Dans une rare occurrence, la meilleure réalisation et le meilleur film ne sont pas les mêmes.

Pour la meilleure réalisation, c’est l’américain Richard Linklater qui l’emporte pour Nouvelle Vague. Son prix lui a été remis par un autre réalisateur renommé, le canadien David Cronenberg. C’est le quatrième trophée remporté par la Nouvelle Vague durant la soirée avec le meilleur montage, les meilleurs costumes et la meilleure photo.

Côté acteurs, Laurent Laffite est sacré meilleur acteur pour La Femme la Plus Riche du Monde, Léa Druker remporte le César de la meilleure actrice pour Dossier 137 ; Vimala Pons est le meilleur second féminin tandis que Pierre Lottin est le meilleur second rôle masculin pour L’Etranger. Pour les espoirs, ce sont Théodore Pellerin pour Nino et Nadia Melliti pour La Petite Dernière qui ont été récompensés.

Le meilleur film étranger a été attribué à Une Bataille Après l’Autre de Paul Thomas Anderson qui est en bonne voie pour remporté plusieurs Oscars.

Pour la première nomination de sa carrière, Frank Dubosc remporte un César, mais pas en tant qu’acteur. Il a remporté le prix du meilleur scénario avec sa coauteur Sarah Kaminsky pour Un Ours dans le Jura.

Pour le reste des gagnants, c’est ci-dessous.

César 2026 – Palmarès

César du meilleur film

GAGNANT – L’Attachement, produit par Fabrice Goldstein et Antoine Rein, réalisé par Carine Tardieu

Dossier 137, produit par Caroline Benjo, Barbara Letellier, Carole Scotta, réalisé par Dominik Moll

Nouvelle Vague, produit par Michèle Pétin et Laurent Pétin, réalisé par Richard Linklater

La Petite Dernière, produit par Julie Billy et Naomi Denamur, réalisé par Hafsia Herzi

Un simple accident, produit par Philippe Martin, réalisé par Jafar Panahi

César de la meilleure réalisation

Carine Tardieu pour L’Attachement

Dominik Moll pour Dossier 137

Stéphane Demoustier pour L’Inconnu de la Grande Arche

GAGNANT – Richard Linklater pour Nouvelle Vague

Hafsia Herzi pour La Petite Dernière

César du meilleur acteur

Claes Bang dans L’Inconnu de la Grande Arche

Bastien Bouillon dans Partir un jour

GAGNANT – Laurent Lafitte dans La Femme la plus riche du monde

Pio Marmaï dans L’Attachement

Benjamin Voisin dans L’Étranger

César de la meilleure actrice

Leïla Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Valeria Bruni Tedeschi dans L’Attachement

GAGNANTE – Léa Drucker dans Dossier 137

Isabelle Huppert dans La Femme la plus riche du monde

Mélanie Thierry dans La Chambre de Mariana

César du meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud dans L’Inconnu de la Grande Arche

Xavier Dolan dans L’Inconnu de la Grande Arche

Michel Fau dans L’Inconnu de la Grande Arche

GAGNANT – Pierre Lottin dans L’Étranger

Raphaël Personnaz dans La Femme la plus riche du monde

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar dans Nino

Dominique Blanc dans Partir un jour

Marina Foïs dans La Femme la plus riche du monde

Ji-Min Park dans La Petite Dernière

GAGNANTE – Vimala Pons dans L’Attachement

César de la révélation masculine

Idir Azougli dans Météors

Sayyid El Alami dans La Pampa

Félix Lefebvre dans L’Épreuve du feu

Guillaume Marbeck dans Nouvelle Vague

GAGNANT – Théodore Pellerin dans Nino

César de la révélation féminine

Manon Clavel dans Kika

Suzanne Lindon dans La Venue de l’avenir

GAGNANTE – Nadia Melliti dans La Petite Dernière

Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie

Anja Verderosa dans L’Épreuve du feu

César du meilleur scénario original

Dominik Moll et Gilles Marchand pour Dossier 137

Pauline Loquès pour Nino

Holly Gent et Vince Palmo pour Nouvelle Vague

GAGNANTS – Franck Dubosc et Sarah Kaminsky pour Un ours dans le Jura

Jafar Panahi pour Un simple accident

César du meilleur scénario adapté

GAGNANT – Carine Tardieu, Raphaële Moussafir et Agnès Feuvre pour L’Attachement

Stéphane Demoustier pour L’Inconnu de la Grande Arche

Hafsia Herzi pour La Petite Dernière

César de la meilleure photographie

Elin Kirschfink pour L’Attachement

Patrick Ghiringhelli pour Dossier 137

Marine Atlan pour L’Engloutie

Manu Dacosse pour L’Étranger

GAGNANT – David Chambille pour Nouvelle Vague

César du meilleur montage

Stan Collet pour 13 jours, 13 nuits

Christel Dewynter pour L’Attachement

Laurent Rouan pour Dossier 137

GAGNANT – Catherine Schwartz pour Nouvelle Vague

Géraldine Mangenot pour La Petite Dernière

César des meilleurs décors

Jean-Philippe Moreaux pour Chien 51

GAGNANT – Catherine Cosme pour L’Inconnu de la Grande Arche

Riton Dupire-Clément pour Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Katia Wyszkop pour Nouvelle Vague

Marie Cheminial pour La Venue de l’avenir

César des meilleurs effets visuels

Cédric Fayolle pour Chien 51

Rodolphe Chabrier, Benoît de Longlée pour L’Homme qui rétrécit

GAGNANT – Lise Fischer pour L’Inconnu de la Grande Arche

Alain Carsoux pour Nouvelle Vague

César de la meilleure musique originale

GAGNANT – Arnaud Toulon pour Arco

Olivier Marguerit pour Dossier 137

Fatima Al Qadiri pour L’Étranger

Alex Beaupain pour La Femme la plus riche du monde

Amine Bouhafa pour La Petite Dernière

César du meilleur son

Nicolas Becker, Andrea Ferrera, Damien Lazzerini pour Arco

GAGNANT – Romain Cadilhac, Marc Nambard, Olivier Touche, Olivier Goinard pour Le Chant des forêts

François Maurel, Rym Debbarh-Mounir, Nathalie Vidal pour Dossier 137

Jean Minondo, Serge Rouquairol, Christophe Vingtrinier pour Nouvelle Vague

Rémi Chanac, Jeanne Delplanq, Fanny Martin, Niels Barletta pour Partir un jour

César des meilleurs costumes

Céline Guignard pour La Condition

Corinne Bruand pour Dracula

Jürgen Doering pour La Femme la plus riche du monde

GAGNANT – Pascaline Chavanne pour Nouvelle Vague

Pierre-Yves Gayraud pour La Venue de l’avenir

César du meilleur film d’animation

Amélie et la métaphysique des tubes, réalisé par Mailys Vallade et Liane-Cho Han

GAGNANT – Arco, réalisé par Ugo Bienvenu

La Vie de château, mon enfance à Versailles, réalisé par Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi

César du meilleur premier film

Arco, réalisé par Ugo Bienvenu

L’Épreuve du feu, réalisé par Aurélien Peyre

GAGNANT – Nino, réalisé par Pauline Loquès

La Pampa, réalisé par Antoine Chevrollier

Partir un jour, réalisé par Amélie Bonnin

César du meilleur film documentaire

À bicyclette !, réalisé par Mathias Mlekuz

GAGNANT – Le Chant des forêts, réalisé par Vincent Munier

Le Cinquième plan de La Jetée, réalisé par Dominique Cabrera

Personne n’y comprend rien, réalisé par Yannick Kergoat

Put Your Soul on Your Hand and Walk, réalisé par Sepideh Farsi

César du meilleur film étranger

L’Agent secret, réalisé par Kleber Mendonça Filho

Black Dog, réalisé par Guan Hu

Sirat, réalisé par Oliver Laxe

GAGNANT – Une bataille après l’autre, réalisé par Paul Thomas Anderson

Valeur sentimentale, réalisé par Joachim Trier

César du meilleur film de court métrage d’animation

Les Belles cicatrices, réalisé par Jouzeau Raphaël

Dieu est timide, réalisé par Jocelyn Charles

GAGNANT – Fille de l’eau, réalisé par Sandra Desmazières

César du meilleur film de court métrage documentaire

GAGNANT – Au bain des dames, réalisé par Margaux Fournier

Car Wash, réalisé par Laïs Decaster

Ni Dieu ni père, réalisé par Paul Kermarec

César du meilleur film de court métrage de fiction

Big Boys Don’t Cry, réalisé par Arnaud Delmarle

Deux personnes échangeant de la salive, réalisé par Alexandre Singh et Natalie Musteata

GAGNANT – Mort d’un acteur, réalisé par Ambroise Rateau

Wonderwall, réalisé par Róisín Burns

