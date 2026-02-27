César 2026 : L’Attachement, Nouvelle Vague, Une Bataille Après l’Autre – Le Palmarès

Palmarès des César 2026 avec L’Attachement sacré meilleur film et Richard Linklater sacré meilleur réalisateur pour Nouvelle Vague.
La 51ème cérémonie des César a eu lieu ce 26 février 2026 et a récompensé le meilleur du cinéma français.
Présentée par Benjamin Lavernhe de la Comédie Française et présidée par Camille Cotin, en direct de l’Olympia sur Canal+, la cérémonie a consacré notamment remis un César d’honneur à Jim Carrey.
L’Attachement, réalisé par Corine Tardieu a été sacré meilleur film ainsi que meilleure adaptation. Dans une rare occurrence, la meilleure réalisation et le meilleur film ne sont pas les mêmes.
Pour la meilleure réalisation, c’est l’américain Richard Linklater qui l’emporte pour Nouvelle Vague. Son prix lui a été remis par un autre réalisateur renommé, le canadien David Cronenberg. C’est le quatrième trophée remporté par la Nouvelle Vague durant la soirée avec le meilleur montage, les meilleurs costumes et la meilleure photo.
Côté acteurs, Laurent Laffite est sacré meilleur acteur pour La Femme la Plus Riche du Monde, Léa Druker remporte le César de la meilleure actrice pour Dossier 137 ; Vimala Pons est le meilleur second féminin tandis que Pierre Lottin est le meilleur second rôle masculin pour L’Etranger. Pour les espoirs, ce sont Théodore Pellerin pour Nino et Nadia Melliti pour La Petite Dernière qui ont été récompensés.
Le meilleur film étranger a été attribué à Une Bataille Après l’Autre de Paul Thomas Anderson qui est en bonne voie pour remporté plusieurs Oscars.
Pour la première nomination de sa carrière, Frank Dubosc remporte un César, mais pas en tant qu’acteur. Il a remporté le prix du meilleur scénario avec sa coauteur Sarah Kaminsky pour Un Ours dans le Jura.
Pour le reste des gagnants, c’est ci-dessous.
César 2026 – Palmarès
César du meilleur film
GAGNANT – L’Attachement, produit par Fabrice Goldstein et Antoine Rein, réalisé par Carine Tardieu
Dossier 137, produit par Caroline Benjo, Barbara Letellier, Carole Scotta, réalisé par Dominik Moll
Nouvelle Vague, produit par Michèle Pétin et Laurent Pétin, réalisé par Richard Linklater
La Petite Dernière, produit par Julie Billy et Naomi Denamur, réalisé par Hafsia Herzi
Un simple accident, produit par Philippe Martin, réalisé par Jafar Panahi
César de la meilleure réalisation
Carine Tardieu pour L’Attachement
Dominik Moll pour Dossier 137
Stéphane Demoustier pour L’Inconnu de la Grande Arche
GAGNANT – Richard Linklater pour Nouvelle Vague
Hafsia Herzi pour La Petite Dernière
César du meilleur acteur
Claes Bang dans L’Inconnu de la Grande Arche
Bastien Bouillon dans Partir un jour
GAGNANT – Laurent Lafitte dans La Femme la plus riche du monde
Pio Marmaï dans L’Attachement
Benjamin Voisin dans L’Étranger
César de la meilleure actrice
Leïla Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Valeria Bruni Tedeschi dans L’Attachement
GAGNANTE – Léa Drucker dans Dossier 137
Isabelle Huppert dans La Femme la plus riche du monde
Mélanie Thierry dans La Chambre de Mariana
César du meilleur acteur dans un second rôle
Swann Arlaud dans L’Inconnu de la Grande Arche
Xavier Dolan dans L’Inconnu de la Grande Arche
Michel Fau dans L’Inconnu de la Grande Arche
GAGNANT – Pierre Lottin dans L’Étranger
Raphaël Personnaz dans La Femme la plus riche du monde
César de la meilleure actrice dans un second rôle
Jeanne Balibar dans Nino
Dominique Blanc dans Partir un jour
Marina Foïs dans La Femme la plus riche du monde
Ji-Min Park dans La Petite Dernière
GAGNANTE – Vimala Pons dans L’Attachement
César de la révélation masculine
Idir Azougli dans Météors
Sayyid El Alami dans La Pampa
Félix Lefebvre dans L’Épreuve du feu
Guillaume Marbeck dans Nouvelle Vague
GAGNANT – Théodore Pellerin dans Nino
César de la révélation féminine
Manon Clavel dans Kika
Suzanne Lindon dans La Venue de l’avenir
GAGNANTE – Nadia Melliti dans La Petite Dernière
Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie
Anja Verderosa dans L’Épreuve du feu
César du meilleur scénario original
Dominik Moll et Gilles Marchand pour Dossier 137
Pauline Loquès pour Nino
Holly Gent et Vince Palmo pour Nouvelle Vague
GAGNANTS – Franck Dubosc et Sarah Kaminsky pour Un ours dans le Jura
Jafar Panahi pour Un simple accident
César du meilleur scénario adapté
GAGNANT – Carine Tardieu, Raphaële Moussafir et Agnès Feuvre pour L’Attachement
Stéphane Demoustier pour L’Inconnu de la Grande Arche
Hafsia Herzi pour La Petite Dernière
César de la meilleure photographie
Elin Kirschfink pour L’Attachement
Patrick Ghiringhelli pour Dossier 137
Marine Atlan pour L’Engloutie
Manu Dacosse pour L’Étranger
GAGNANT – David Chambille pour Nouvelle Vague
César du meilleur montage
Stan Collet pour 13 jours, 13 nuits
Christel Dewynter pour L’Attachement
Laurent Rouan pour Dossier 137
GAGNANT – Catherine Schwartz pour Nouvelle Vague
Géraldine Mangenot pour La Petite Dernière
César des meilleurs décors
Jean-Philippe Moreaux pour Chien 51
GAGNANT – Catherine Cosme pour L’Inconnu de la Grande Arche
Riton Dupire-Clément pour Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Katia Wyszkop pour Nouvelle Vague
Marie Cheminial pour La Venue de l’avenir
César des meilleurs effets visuels
Cédric Fayolle pour Chien 51
Rodolphe Chabrier, Benoît de Longlée pour L’Homme qui rétrécit
GAGNANT – Lise Fischer pour L’Inconnu de la Grande Arche
Alain Carsoux pour Nouvelle Vague
César de la meilleure musique originale
GAGNANT – Arnaud Toulon pour Arco
Olivier Marguerit pour Dossier 137
Fatima Al Qadiri pour L’Étranger
Alex Beaupain pour La Femme la plus riche du monde
Amine Bouhafa pour La Petite Dernière
César du meilleur son
Nicolas Becker, Andrea Ferrera, Damien Lazzerini pour Arco
GAGNANT – Romain Cadilhac, Marc Nambard, Olivier Touche, Olivier Goinard pour Le Chant des forêts
François Maurel, Rym Debbarh-Mounir, Nathalie Vidal pour Dossier 137
Jean Minondo, Serge Rouquairol, Christophe Vingtrinier pour Nouvelle Vague
Rémi Chanac, Jeanne Delplanq, Fanny Martin, Niels Barletta pour Partir un jour
César des meilleurs costumes
Céline Guignard pour La Condition
Corinne Bruand pour Dracula
Jürgen Doering pour La Femme la plus riche du monde
GAGNANT – Pascaline Chavanne pour Nouvelle Vague
Pierre-Yves Gayraud pour La Venue de l’avenir
César du meilleur film d’animation
Amélie et la métaphysique des tubes, réalisé par Mailys Vallade et Liane-Cho Han
GAGNANT – Arco, réalisé par Ugo Bienvenu
La Vie de château, mon enfance à Versailles, réalisé par Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi
César du meilleur premier film
Arco, réalisé par Ugo Bienvenu
L’Épreuve du feu, réalisé par Aurélien Peyre
GAGNANT – Nino, réalisé par Pauline Loquès
La Pampa, réalisé par Antoine Chevrollier
Partir un jour, réalisé par Amélie Bonnin
César du meilleur film documentaire
À bicyclette !, réalisé par Mathias Mlekuz
GAGNANT – Le Chant des forêts, réalisé par Vincent Munier
Le Cinquième plan de La Jetée, réalisé par Dominique Cabrera
Personne n’y comprend rien, réalisé par Yannick Kergoat
Put Your Soul on Your Hand and Walk, réalisé par Sepideh Farsi
César du meilleur film étranger
L’Agent secret, réalisé par Kleber Mendonça Filho
Black Dog, réalisé par Guan Hu
Sirat, réalisé par Oliver Laxe
GAGNANT – Une bataille après l’autre, réalisé par Paul Thomas Anderson
Valeur sentimentale, réalisé par Joachim Trier
César du meilleur film de court métrage d’animation
Les Belles cicatrices, réalisé par Jouzeau Raphaël
Dieu est timide, réalisé par Jocelyn Charles
GAGNANT – Fille de l’eau, réalisé par Sandra Desmazières
César du meilleur film de court métrage documentaire
GAGNANT – Au bain des dames, réalisé par Margaux Fournier
Car Wash, réalisé par Laïs Decaster
Ni Dieu ni père, réalisé par Paul Kermarec
César du meilleur film de court métrage de fiction
Big Boys Don’t Cry, réalisé par Arnaud Delmarle
Deux personnes échangeant de la salive, réalisé par Alexandre Singh et Natalie Musteata
GAGNANT – Mort d’un acteur, réalisé par Ambroise Rateau
Wonderwall, réalisé par Róisín Burns
