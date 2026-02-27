César 2026 : L’Attachement, Nouvelle Vague, Une Bataille Après l’Autre – Le Palmarès

Palmarès des César 2026 avec L’Attachement sacré meilleur film et Richard Linklater sacré meilleur réalisateur pour Nouvelle Vague.

La 51ème cérémonie des César a eu lieu ce 26 février 2026 et a récompensé le meilleur du cinéma français.

Présentée par Benjamin Lavernhe de la Comédie Française et présidée par Camille Cotin, en direct de l’Olympia sur Canal+, la cérémonie a consacré notamment remis un César d’honneur à Jim Carrey.

L’Attachement, réalisé par Corine Tardieu a été sacré meilleur film ainsi que meilleure adaptation. Dans une rare occurrence, la meilleure réalisation et le meilleur film ne sont pas les mêmes.

Pour la meilleure réalisation, c’est l’américain Richard Linklater qui l’emporte pour Nouvelle Vague. Son prix lui a été remis par un autre réalisateur renommé, le canadien David Cronenberg. C’est le quatrième trophée remporté par la Nouvelle Vague durant la soirée avec le meilleur montage, les meilleurs costumes et la meilleure photo.

Côté acteurs, Laurent Laffite est sacré meilleur acteur pour La Femme la Plus Riche du Monde, Léa Druker remporte le César de la meilleure actrice pour Dossier 137 ; Vimala Pons est le meilleur second féminin tandis que Pierre Lottin est le meilleur second rôle masculin pour L’Etranger. Pour les espoirs, ce sont Théodore Pellerin pour Nino et Nadia Melliti pour La Petite Dernière qui ont été récompensés.

Le meilleur film étranger a été attribué à Une Bataille Après l’Autre de Paul Thomas Anderson qui est en bonne voie pour remporté plusieurs Oscars.

Pour la première nomination de sa carrière, Frank Dubosc remporte un César, mais pas en tant qu’acteur. Il a remporté le prix du meilleur scénario avec sa coauteur Sarah Kaminsky pour Un Ours dans le Jura.

Pour le reste des gagnants, c’est ci-dessous.

César 2026 – Palmarès

César du meilleur film

GAGNANT – L’Attachement, produit par Fabrice Goldstein et Antoine Rein, réalisé par Carine Tardieu
Dossier 137, produit par Caroline Benjo, Barbara Letellier, Carole Scotta, réalisé par Dominik Moll
Nouvelle Vague, produit par Michèle Pétin et Laurent Pétin, réalisé par Richard Linklater
La Petite Dernière, produit par Julie Billy et Naomi Denamur, réalisé par Hafsia Herzi
Un simple accident, produit par Philippe Martin, réalisé par Jafar Panahi

César de la meilleure réalisation

Carine Tardieu pour L’Attachement
Dominik Moll pour Dossier 137
Stéphane Demoustier pour L’Inconnu de la Grande Arche
GAGNANTRichard Linklater pour Nouvelle Vague 
Hafsia Herzi pour La Petite Dernière

César du meilleur acteur

Claes Bang dans L’Inconnu de la Grande Arche
Bastien Bouillon dans Partir un jour
GAGNANTLaurent Lafitte dans La Femme la plus riche du monde 
Pio Marmaï dans L’Attachement
Benjamin Voisin dans L’Étranger

César de la meilleure actrice

Leïla Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Valeria Bruni Tedeschi dans L’Attachement
GAGNANTELéa Drucker dans Dossier 137
Isabelle Huppert dans La Femme la plus riche du monde
Mélanie Thierry dans La Chambre de Mariana

César du meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud dans L’Inconnu de la Grande Arche
Xavier Dolan dans L’Inconnu de la Grande Arche
Michel Fau dans L’Inconnu de la Grande Arche
GAGNANTPierre Lottin dans L’Étranger 
Raphaël Personnaz dans La Femme la plus riche du monde

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar dans Nino
Dominique Blanc dans Partir un jour
Marina Foïs dans La Femme la plus riche du monde
Ji-Min Park dans La Petite Dernière
GAGNANTEVimala Pons dans L’Attachement 

César de la révélation masculine

Idir Azougli dans Météors
Sayyid El Alami dans La Pampa
Félix Lefebvre dans L’Épreuve du feu
Guillaume Marbeck dans Nouvelle Vague
GAGNANTThéodore Pellerin dans Nino 

César de la révélation féminine

Manon Clavel dans Kika
Suzanne Lindon dans La Venue de l’avenir
GAGNANTENadia Melliti dans La Petite Dernière 
Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie
Anja Verderosa dans L’Épreuve du feu

César du meilleur scénario original

Dominik Moll et Gilles Marchand pour Dossier 137
Pauline Loquès pour Nino
Holly Gent et Vince Palmo pour Nouvelle Vague
GAGNANTSFranck Dubosc et Sarah Kaminsky pour Un ours dans le Jura 
Jafar Panahi pour Un simple accident

César du meilleur scénario adapté

GAGNANTCarine Tardieu, Raphaële Moussafir et Agnès Feuvre pour L’Attachement 
Stéphane Demoustier pour L’Inconnu de la Grande Arche
Hafsia Herzi pour La Petite Dernière

César de la meilleure photographie

Elin Kirschfink pour L’Attachement
Patrick Ghiringhelli pour Dossier 137
Marine Atlan pour L’Engloutie
Manu Dacosse pour L’Étranger
GAGNANTDavid Chambille pour Nouvelle Vague 

César du meilleur montage

Stan Collet pour 13 jours, 13 nuits
Christel Dewynter pour L’Attachement
Laurent Rouan pour Dossier 137
GAGNANTCatherine Schwartz pour Nouvelle Vague 
Géraldine Mangenot pour La Petite Dernière

César des meilleurs décors

Jean-Philippe Moreaux pour Chien 51
GAGNANTCatherine Cosme pour L’Inconnu de la Grande Arche 
Riton Dupire-Clément pour Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Katia Wyszkop pour Nouvelle Vague
Marie Cheminial pour La Venue de l’avenir

César des meilleurs effets visuels

Cédric Fayolle pour Chien 51
Rodolphe Chabrier, Benoît de Longlée pour L’Homme qui rétrécit
GAGNANTLise Fischer pour L’Inconnu de la Grande Arche 
Alain Carsoux pour Nouvelle Vague

César de la meilleure musique originale

GAGNANTArnaud Toulon pour Arco 
Olivier Marguerit pour Dossier 137
Fatima Al Qadiri pour L’Étranger
Alex Beaupain pour La Femme la plus riche du monde
Amine Bouhafa pour La Petite Dernière

César du meilleur son

Nicolas Becker, Andrea Ferrera, Damien Lazzerini pour Arco
GAGNANTRomain Cadilhac, Marc Nambard, Olivier Touche, Olivier Goinard pour Le Chant des forêts 
François Maurel, Rym Debbarh-Mounir, Nathalie Vidal pour Dossier 137
Jean Minondo, Serge Rouquairol, Christophe Vingtrinier pour Nouvelle Vague
Rémi Chanac, Jeanne Delplanq, Fanny Martin, Niels Barletta pour Partir un jour

César des meilleurs costumes

Céline Guignard pour La Condition
Corinne Bruand pour Dracula
Jürgen Doering pour La Femme la plus riche du monde
GAGNANTPascaline Chavanne pour Nouvelle Vague 
Pierre-Yves Gayraud pour La Venue de l’avenir

César du meilleur film d’animation

Amélie et la métaphysique des tubes, réalisé par Mailys Vallade et Liane-Cho Han
GAGNANT – Arco, réalisé par Ugo Bienvenu
La Vie de château, mon enfance à Versailles, réalisé par Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi

César du meilleur premier film

Arco, réalisé par Ugo Bienvenu
L’Épreuve du feu, réalisé par Aurélien Peyre
GAGNANT – Nino, réalisé par Pauline Loquès
La Pampa, réalisé par Antoine Chevrollier
Partir un jour, réalisé par Amélie Bonnin

César du meilleur film documentaire

À bicyclette !, réalisé par Mathias Mlekuz
GAGNANT – Le Chant des forêts, réalisé par Vincent Munier
Le Cinquième plan de La Jetée, réalisé par Dominique Cabrera
Personne n’y comprend rien, réalisé par Yannick Kergoat
Put Your Soul on Your Hand and Walk, réalisé par Sepideh Farsi

César du meilleur film étranger

L’Agent secret, réalisé par Kleber Mendonça Filho
Black Dog, réalisé par Guan Hu
Sirat, réalisé par Oliver Laxe
GAGNANT – Une bataille après l’autre, réalisé par Paul Thomas Anderson
Valeur sentimentale, réalisé par Joachim Trier

César du meilleur film de court métrage d’animation

Les Belles cicatrices, réalisé par Jouzeau Raphaël
Dieu est timide, réalisé par Jocelyn Charles
GAGNANT – Fille de l’eau, réalisé par Sandra Desmazières

César du meilleur film de court métrage documentaire

GAGNANT – Au bain des dames, réalisé par Margaux Fournier
Car Wash, réalisé par Laïs Decaster
Ni Dieu ni père, réalisé par Paul Kermarec

César du meilleur film de court métrage de fiction

Big Boys Don’t Cry, réalisé par Arnaud Delmarle
Deux personnes échangeant de la salive, réalisé par Alexandre Singh et Natalie Musteata
GAGNANT – Mort d’un acteur, réalisé par Ambroise Rateau
Wonderwall, réalisé par Róisín Burns

