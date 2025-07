The Walking Dead Daryl Dixon : La saison 4 sera la dernière

La série The Walking Dead Daryl Dixon prendra fin avec la saison 4. Découvrez également le trailer de la saison 3.

Le San Diego Comic-Con se déroule actuellement (sans grande vague) et comme le veut la tradition le Walking Dead Universe est présent pour faire la promotion de ses séries. Les stars de The Walking Dead Daryl Dixon, Norman Reedus et Melissa McBride, sont montées vendredi sur la scène du célèbre Hall H pour promouvoir la prochaine saison 3 de leur spin-off zombie.

La nouvelle principale du panel fut le fait que la série centrée sur Daryl et Carol prendra fin à l’issue de la saison 4.

Melissa McBride, qui a repris son rôle de Carol dans la saison 2 après une apparition finale dans la saison 1, a également déclaré dans un communiqué : « Cela a été le plaisir de ma vie de tourner cette partie de l’aventure de Daryl et Carol ensemble en Europe et je reviens sans cesse pour plus de ces deux personnages. Il reste encore tant d’histoires à raconter et tant de choses à attendre pour les fans. Je vais me délecter des moments à mesure qu’ils arrivent et j’ai hâte que les fans voient notre travail dans ces endroits incroyables. »

Les fans verront ces lieux incroyables tout au long de la saison 3, qui a notamment été tournée en Espagne. AMC a publié des premières photos, ainsi que la bande-annonce officielle de la saison, qui peut être visionnée ci-dessous.

La bande-annonce explique comment Daryl et Carol ont quitté l’Angleterre (où ils se dirigeaient à la fin de la saison 2) pour se retrouver en Espagne, et il semble que le personnage de Stephen Merchant (The Office UK, Hello Ladies) soit responsable de leur dérive. Suite à ça, s’ils survivent, ils se retrouvent apparemment dans le mauvais pays et doivent maintenant affronter un homme qui se prétend nouveau roi d’Espagne.

La saison 3 de The Walking Dead Daryl Dixon sera diffusée le 7 septembre sur AMC et AMC+. En France, la série est disponible sur Paramount+.

The Walking Dead Daryl Dixon saison 3 – Trailer

Crédit ©AMC