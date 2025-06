Ironheart : Un cœur en or dans une armure de fer pour l’héritière d’Iron Man

Critique des premiers épisodes de la nouvelle série Marvel Ironheart, qui débarque enfin sur Disney+ et suit Riri Williams, découverte dans Black Panther : Wakanda Forever. Spoilers.

La nouvelle héroïne de Marvel a enfin fait ses débuts sur Disney+ avec les trois premiers épisodes de la série Ironheart lancée ce mercredi 25 juin. La dernière série du Marvel Cinematic Universe, qui marque la fin de phase 5, se concentre sur l’un des nouveaux personnages de la franchise, introduit dans la saga Multiverse, Riri Williams incarnée par Dominique Thorne.

Si Riri fut une agréable surprise dans Black Panther : Wakanda Forever de 2022, une série Ironheart n’était pas certaine d’être une nécessité. Cependant, après le visionnage des premiers d’épisodes, Marvel a peut-être trouvé une histoire qui mérite d’être racontée. Le genre d’histoire d’un personnage qu‘on voit rarement à la télévision. Ironheart montre à quel point Riri est un personnage qui vaut le coup et qui a le droit d’avoir son moment.

Le premier épisode d’Ironheart n’est peut-être pas le meilleur de la série, mais c’est une solide introduction à l’univers de cette jeune femme, avec une plongée plus profonde dans le monde de Riri Williams, ingénieure de génie.

L’héritage de Tony Stark

Alors que Robert Downey Jr. sera bientôt de retour dans le MCU, c’est sous le nom de Doctor Doom (Docteur Fatalis) qu’il opérera au lieu d’Iron Man. Cela étant dit, les prochaines années devraient être riches en influences de Tony Stark car bien que l’acteur ne soit pas dans la série (du moins dans les trois premiers épisodes sortis) la présence d’Iron Man se fait grandement ressentir.

Riri n’est peut-être pas directement connectée à Stark comme dans les comics, mais les deux inventeurs le sont à travers leur travail. À bien des égards, elle lui ressemble et Ironheart devient un substitut d’Iron Man dont le MCU à besoin. Elle est son héritière ou du moins, elle tente de l’être. Cela étant dit, elle reste sa propre personne parce qu’ils viennent de monde très différents.

Dès le début, il existe déjà de nombreuses connexions et références au MCU dans son ensemble, ce qui est appréciable, et nous voyons que Riri a pour mission de « poursuivre l’héritage de Mr. Stark et de révolutionner la sécurité ». Mais clairement, Riri, qui a un bon fond, va se retrouver dans une zone grise intéressante qui pourrait remettre en question cet héritage de Tony Stark.

Le monde des super-héros est souvent vu comme étant noir ou blanc et même si certains des personnages opèrent dans cette dynamique, il est intéressant de voir des personnages moralement gris. Riri Williams doit trouver son chemin pour devenir une héroïne, et avant de pouvoir le faire, elle descendra dans le monde criminel.

Retour au bercail

Après avoir été expulsée de la prestigieuse école supérieure MIT, Riri rentre chez elle à Chicago et nous découvrons plus de détails sur son passé tragique. Elle fait également la rencontre du méchant Parker Robbins (alias The Hood) incarné par Anthony Ramos. Au départ, le personnage ne semble pas si méchant, même s’il piège Riri dans un ascenseur la forçant à faire preuve de génie et montrer ses capacités. Parker est charismatique et il la convainc de travailler pour lui au côté de son équipe de choc en échange d’argent pour ses armures, ce qui, bien sûr, se retournera inévitablement contre elle.

La révélation finale de l’IA Natalie dans le premier épisode, une version de la sœur décédée de Riri, change la série. L’épisode 2 montre à quel point le rôle de Natalie est passionnant, l’IA se lie lentement d’amitié avec Riri et en apprend davantage sur la vraie Natalie. Cette relation commence vraiment à ressembler au cœur de la série mais elle est aussi dangereuse pour Riri qui a créé cette entité presque de manière accidentelle. Mais à travers cette IA, c’est un moyen pour Riri de faire son deuil. On a ainsi un parallèle intéressant avec les questions éthiques d’IA du moment. Sachant que la série a été écrite en 2021 et filmée en 2022, c’est presque prémonitoire.

Mais qui est Joe ?

L’épisode 2 voit l’introduction d’Alden Ehrenreich dans le rôle de Joe McGillicuddy, un homme en apparence lambda qui cache une intelligence de génie. Si la dynamique entre Joe et Riri a commencé avec elle lui faisant du chantage pour des pièces afin de reconstituer son armure Ironheart, le duo finit par avoir des atomes crochus et forme une amitié intéressante. Malgré ses liens avec le marché noir, Joe souhaite aider les gens avec la technologie au lieu de se concentrer sur les armes.

Riri fait tout ce qu’il faut pour obtenir l’argent dont elle a besoin pour construire la meilleure armure possible, et cela inclut des missions louches avec le Hood et sa clique, tandis que Joe note à quel point la technologie peut être dangereuse et que certaines choses ne vont tout simplement pas.

L’épisode 3 d’Ironheart est le plus important de la première moitié de la saison. L’un des moments majeurs de l’épisode est la révélation de l’identité secrète de Joe. Dans l’épisode 2 il a mentionné son père et la façon dont il se sentait proche de lui lorsqu’il était connecté à la technologie. Cela met tout de suite la puce à l’oreille et on ne peut pas s’empêcher de penser que son père est un personnage du passé d’Iron Man. Ces soupçons ont été confirmés lorsqu’il a été révélé que Joe n’était pas son vrai nom. Il est en réalité Ezekiel « Zeke » Stane, fils d’Obadiah Stane (Jeff Bridges), le premier méchant du MCU, qui a combattu Tony Stark dans Iron Man en 2008.

Zeke semble être très différent de son père et Riri l’a peut-être mis en danger lorsqu’elle laisse derrière elle un morceau de bio-tissue qui pourrait remonter jusqu’à Parker et son équipe. Cela dit, le moment le plus choquant de l’épisode est celui où Riri laisse John, le cousin de Hood, s’étouffer à mort à Heirlum, afin qu’il n’alerte pas Parker qu’elle leur a tourné le dos.

Pour le moment la série fonctionne. Elle est loin d’être parfaite mais elle a un rythme soutenue, ne laissant aucune place à l’ennui. Riri est un atout pour le MCU et son génie pourrait apporter énormément à la nouvelle génération de super-héros qui arrive dans la prochaine phase.

Les trois derniers épisodes de Ironheart seront dévoilés le 1er juillet sur Disney+.

Crédit ©Disney+