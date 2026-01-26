Batman 2 : Sofia Falcone est-elle dans le film ? Cristin Milioti répond

Cristin Milioti se confie sur une hypothétique saison 2 de The Penguin et répond sur sa présence ou non dans Batman 2.

Plus d’un an après sa sortie et son succès critique, la série The Penguin n’a toujours pas de deuxième saison. Dérivée du film The Batman de Matt Reeves, la série suit Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, dans sa lutte pour asseoir son autorité à la tête du crime organisé à Gotham City, avec Cristin Milioti dans le rôle de sa principale rivale, Sofia Falcone.

Bien que la série fasse le lien entre l’intrigue de Cobblepot et le film Batman, elle développe également l’univers de Gotham et laisse plusieurs questions importantes en suspens concernant Sofia.

C’est pourquoi Milioti a évoqué la possibilité d’une deuxième saison de The Penguin lors de la promotion de Buddy avec son partenaire Topher Grace au Festival du film de Sundance 2026 (via Deadline).

« Oui, il n’y a rien d’officiel pour le moment », a déclaré Milioti. « Et j’en rêve vraiment. » Grace, incrédule, s’est exclamée : « Mais qui que ce soit qui prenne cette décision, qu’est-ce que vous faites ? C’est la meilleure chose que j’aie jamais vue à la télévision ! Il nous faut absolument une saison 2 ! »

Bien que Milioti croise les doigts pour avoir l’opportunité de reprendre son rôle primé aux Emmy Awards dans The Penguin, l’actrice a également confirmé qu’elle ne serait « définitivement pas dans Batman : Partie 2, ce qui est vraiment dommage ». Grace a de nouveau pris la parole pour encourager Milioti, exhortant DC et HBO à renouveler la série : « Vous avez sous les yeux l’une des plus grandes performances de notre époque. Faites-vous une raison ! »

Auparavant, Milioti avait évoqué ses espoirs concernant le personnage de Sofia dans une hypothétique deuxième saison de The Penguin. « Il me semble qu’il y a une infinité de possibilités quant à son évolution », a déclaré l’actrice. « Évidemment, je voudrais la voir sortir d’Arkham. C’est ma priorité absolue. Je ne veux pas qu’elle reste là-bas. Je veux donc la voir s’échapper et se venger. »

Quant à ce que Sofia devrait faire une fois sortie d’Arkham pour la deuxième fois, Milioti a déclaré : « Peut-être qu’elle serait encore plus imprévisible, car avant, l’intrigue était surtout axée sur… la conquête du pouvoir, mais selon ce qui lui arrivera là-bas, elle pourrait devenir une cible encore plus importante. »

Il est à noter que Sofia a également découvert que Selina Kyle/Catwoman était sa demi-sœur dans le dernier épisode, ce qui pourrait donner de l’importance narrative à une collaboration dans une deuxième saison de The Penguin ou dans un autre projet lié à The Batman.

Depuis plusieurs mois, il se dit que la deuxième saison de The Penguin ne verra pas le jour. À l’instar de Milioti, Colin Farrell a déclaré n’avoir « aucune idée de la suite », mais contrairement à l’actrice, la participation de Farrell à The Batman : Part II est confirmée.

De son côté, la showrunner Lauren LeFranc a affirmé : « Nous avons toujours envisagé une mini-série, donc une deuxième saison serait une tout autre histoire. Nous n’en avons jamais vraiment discuté. »

Même si Matt Reeves est admirative de Milioti et sa performance dans la série, il a confirmé qu’elle n’apparaitra pas dans la suite de The Batman. « On était déjà tellement plongés dans le scénario de [Batman 2] quand on a commencé la série », a-t-il expliqué. « Mais on verra. Je la trouve incroyable. Ce qu’elle a fait dans la série est tout simplement stupéfiant. »

Sofia Falcone n’est donc pas incluse dans le scénario du film qui était déjà largement écrit. Reeves et son co-scénariste Mattson Tomlin craignaient que réécrire le film pour l’inclure ne « perturbe tout ». Néanmoins, malgré cette incertitude concernant The Penguin, il est clair que Reeves souhaite intégrer Sofia, et par extension Milioti, à son univers Batman, ce qui signifie qu’elle pourrait apparaître dans une suite ultérieure.

Source : Deadline / Crédit ®Warner Bros/HBO Max