Resident Evil : Bande-annonce du film de Zach Cregger

Bande-annonce pour le film Resident Evil, adaptation du jeu vidéo, réalisé par Zach Cregger.

Les fans de Resident Evil vont-ils enfin avoir une adaptation cinéma digne de ce nom de leur jeu vidéo ? Ce pourrait bien être le cas avec ce nouveau film basé sur la franchise, réalisé par Zach Cregger (Evanouis).

Les jeux de survie d’horreur immensément populaires de Capcom n’ont jamais réussi à opérer une transition fluide vers une adaptation en live-action. Hollywood s’y essaie depuis presque aussi longtemps que la franchise existe. La série de films originale de Paul W.S. Anderson, portée par Milla Jovovich, a connu un succès retentissant au box-office et est devenue, à sa manière, emblématique. Toutefois, les six films ont été très mal accueillis par la critique et ont fini par lasser les fans eux-mêmes.

L’essoufflement de la franchise d’Anderson en 2016 a été suivi, cinq ans plus tard, d’un premier « soft reboot » : Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City (2021). Réalisé par Johannes Roberts et porté par Kaya Scodelario, le film est très vite tombé dans l’oubli. Une série Netflix sortie en 2022 n’a guère connu meilleur sort.

Ces adaptations, qu’elles soient cinématographiques ou télévisuelles, ont pâti (en partie) de leur incapacité à trouver le juste équilibre entre fidélité au récit original et liberté artistique. Aujourd’hui, Hollywood donne sa chance à Zach Cregger, figure montante de l’horreur ; le réalisateur a en effet prouvé qu’il était un cinéaste talentueux, polyvalent et prêt à prendre des risques.

La bande-annonce donne clairement envie d’en voir plus de ce film autonome co-écrit par Cregger et Shay Hatten (Army of the Dead, John Wick 3 et 4).

Ce nouveau film suit Bryan (Austin Abrams), un coursier médical en route pour une livraison à l’hôpital général de Raccoon City ; il se retrouve malgré lui embarqué dans une course effrénée pour sa survie, alors qu’une nuit fatidique et terrifiante sombre dans le chaos autour de lui.

Zach Cherry, Kali Reis et Paul Walter Hauser figurent également au casting.

Resident Evil sort le 16 septembre au cinéma.

Resident Evil – Bande-annonce officielle VF

Resident Evil – Bande-annonce officielle VO