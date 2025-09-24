Spider-Man Brand New Day : Marvin Jones III sera le méchant Tombstone

Marvin Jones III, sera le méchant Tombstone en chair et os dans Spider-Man Brand New Day.

Alors que la production de Spider-Man : Brand New Day est interrompue cette semaine après que la star Tom Holland ait subi une commotion cérébrale sur le tournage, le casting du projet se poursuit et selon Deadline, Marvin Jones III a été choisi pour le rôle de Tombstone.

Pour le moment, les représentants de Sony ont refusé de commenter et les représentants de Marvel n’ont pas pu être contactés.

Jones arrive dans le nouveau Spider-Man en live-action après avoir doublé Tombstone dans le film d’animation oscarisé de Sony Spider-Man : Into the Spider-Verse, ainsi que dans le troisième film à venir Spider-Man : Beyond the Spider-Verse.

Également connu sous le nom de Lonnie Lincoln, Tombstone est l’un des chefs du crime les plus méchants de New York, un méchant de Marvel qui est un ennemi récurrent de Spidey dans les comics.

Créé par l’écrivain Gerry Conway et l’artiste Alex Saviuk, le personnage est un imposant albinos afro-américain aux dents limées et à la peau presque indestructible. Il est apparu pour la première fois dans Web of Spider-Man #36 en mars 1988.

Le film mettra également en vedette Jon Bernthal dans le rôle de Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner/The Hulk, Michael Mando dans le rôle du Scorpion et Sadie Sink (Stranger Things) et Liza Colón-Zayas ((The Bear), dont les rôles n’ont pas encore été divulgués. Zendaya et Jacob Batalon sont tous deux de retour pour reprendre leurs rôles de MJ et Ned.

Réalisé par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi), le film est toujours en bonne voie pour respecter sa date de sortie en salles du 31 juillet 2026 malgré la pause dans le tournage qui reprendra le 29 septembre.

Mieux connu pour son rôle de super-vilain Tobias Whale dans Black Lightning de The CW, basé sur des personnages de DC Comics, Jones a récemment été vu aux côtés de Kerry Washington dans le film de Joe Carnahan, Shadow Force. À venir, on le verra aux côtés d’Emilia Clarke et Adria Arjona dans Criminal d’Amazon et dans le film indépendant Gringo Champion de Jonás Cuarón.

Source : Deadline / Crédit ©DR/DC/Sony