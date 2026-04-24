Clayface : Premier teaser du film d’horreur DC

DC dévoile un premier aperçu macabre du méchant de Batman dans le film d’horreur Clayface.

Cette semaine, DC Studios a dévoilé la première bande-annonce de Clayface, film d’horreur corporelle, une semaine après sa projection exclusive à la CinemaCon.

La vidéo s’ouvre sur Matt Hagen, interprété par Tom Rhys Harries, le visage bandé et ensanglanté, allongé sur un lit d’hôpital. On découvre ensuite le personnage à différents stades de mutilation, avant et après une violente agression. Dans le plan final, le visage de Harries se transforme rapidement, tel de la pâte à modeler, sans yeux, nez ni bouche, tandis qu’il se tire le visage avec la main.

Clayface (Gueule d’Argile en VF) est le méchant métamorphe des comics Batman, apparu pour la première fois dans Detective Comics #40 en juin 1940. Le Gueule d’Argile original était un acteur assez connu qui, après s’être tourné vers le crime, a adopté l’identité d’un personnage qu’il avait incarné dans un film d’horreur. Son corps semble fait d’argile et il est apparu au fil des ans dans divers films, séries, dessins animés, jeux vidéo et autres médias.

Le personnage de DC porte également un masque et mue dans plusieurs plans rapides de la bande-annonce. On dirait qu’on lui injecte quelque chose au visage pendant qu’on prélève du sang pour des analyses. Des flashbacks alternent avec des images de mutilation et des moments où sa bouche ou ses yeux se transforment pour être recouverts par la peau extensible, montrant le bel acteur, le visage intact.

Réalisé par James Watkins d’un scénario de Mike Flanagan et Hossein Amini, Clayface est le prochain grand projet des studios DC de James Gunn et Peter Safran après Supergirl : Woman of Tomorrow, prévu pour l’été prochain et qui sortira en juin.

Naomi Ackie partage l’affiche avec Harries, et David Dencik, Max Minghella et Eddie Marsan complètent la distribution. On peut apercevoir Ackie seule dans la bande-annonce, assise face à Clayface.

Initialement prévu pour début septembre, Clayface sortira finalement le 21 octobre 2026.

Clayface – Teaser Officiel VOST

Crédit ©Warner Bros