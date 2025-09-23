Man of Tomorrow : Brainiac face à Superman ?

Une publication de James Gunn sur les réseaux suscite des théories concernant Brainiac dans Man of Tomorrow, de la Saga Superman.

Le méchant de la suite de Superman de James Gunn a-t-il été confirmé ? Les fans semblent le penser.

Une nouvelle publication sur les réseaux sociaux du scénariste, réalisateur et co-PDG de DC Studios a suscité de nouvelles théories sur Man of Tomorrow, le prochain film de Gunn dans la Saga Superman.

Le cinéaste a partagé une image de la page de couverture du scénario, qui comprend une image aux rayons X du cerveau d’une personne. De là, les spéculations sur Brainiac ont commencé à circuler.

Pour le moment, Gunn n’a pas encore confirmé l’implication de Brainiac dans Man of Tomorrow, en dehors de ce post bien mystérieux.

Ce qui est confirmé, c’est que David Corenswet reviendra dans le rôle de Supemran et Nicholas Hoult dans celui de Lex Luthor. Les deux acteurs et Gunn ont partagé diverses images de comics lors de l’annonce initiale du film, représentant toutes l’adversaire de Superman dans son armure de guerre vert classique.

« C’est l’histoire de Lex Luthor et Superman qui doivent travailler ensemble dans une certaine mesure contre une menace bien plus grande », a déclaré Gunn à l’animateur Howard Stern. « C’est plus compliqué que ça, mais c’est une grande partie du problème. C’est autant un film de Lex qu’un film de Superman. J’ai adoré travailler avec Nicholas Hoult. Je m’identifie au personnage de Lex, malheureusement. Je voulais vraiment créer quelque chose d’extraordinaire avec eux deux. J’aime tellement le scénario. »

Le prochain volet, de ce que Gunn appelle « la saga Superman », a été annoncé s tôt ce mois-ci. Le cinéaste a toujours décrit Man of Tomorrow comme n’étant pas une suite directe de son film Superman sorti cet été, mais a noté que des personnages familiers de ce film y apparaîtraient.

Gunn a également déclaré à Stern que le tournage de Man of Tomorrow devrait commencer vers avril 2026.

Jusqu’à présent, la saga Superman de DC Studios se compose de Superman, Supergirl de l’année prochaine, avec Milly Alcock (sortie le 26 juin) ; et Man of Tomorrow, que Warner Bros. a daté au 9 juillet 2027.

Source : EW / Crédit ©DC/Warner Bros