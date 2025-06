The Walking Dead Daryl Dixon saison 3 : Premier aperçu de Daryl et Carol en Espagne

Premier aperçu de la saison 3 de The Walking Dead Daryl Dixon avec Daryl et Carol en Espagne.

La dernière fois que nous avons vu Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) dans The Walking Dead : Daryl Dixon, ils se battaient contre des hordes de zombies bioluminescents dans un tunnel en route vers l’Angleterre.

Les fans de la série s’attendaient ainsi à ce que le teaser très attendu de Daryl Dixon pour la saison 3 se déroule sur les falaises blanches de Douvres, ou dans le cœur en ruine de Londres, ou même au milieu d’une bataille dans une ancienne cathédrale britannique, mais ce n’est pas le cas.

Dès les premières secondes du teaser de la saison 3, il est clair que Daryl et Carol ont fait un petit détour…par l’Espagne.

« C’était comme si quelque chose s’était perdu, la chance d’avoir vraiment quelque chose », dit Daryl en voix off dans son timbre de voix sombre habituel. Carol ajoute : « D’abord, vous survivez à ce qui vous est arrivé, puis vous recommencez à vivre. »

Pendant quelques secondes, il semble que les meilleurs amis pourraient faire exactement cela : vivre, rire, se détendre. Mais si 15 années de chaos zombie ont appris quelque chose aux fans, c’est que le calme n’est jamais très long avant que le chaos ne prenne le dessus.

Le reste du teaser de la saison 3 de Daryl Dixon décrit exactement cela : une défense désespérée contre les hordes sauvages de zombies, avides de chair. « Un nouveau combat commence », lit-on dans l’intertitre du teaser.

Mais tout n’est pas si sombre. Daryl termine le teaser avec un peu d’optimisme : « Un de mes amis disait : ‘Misez sur l’espoir.' »

La troisième saison de The Walking Dead : Daryl Dixon démarrera sur AMC et AMC+ le dimanche 7 septembre et devrait être disponible dès le lendemain sur Paramount+ en France.

The Walking Dead : Daryl Dixon saison 3 – Teaser