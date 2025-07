Marvel : Les X-Men et Tony Stark seront recastés

Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios, révèle que les X-Men et Tony Stark seront recastés après Avengers Secret Wars.

C’est officiel, après Avengers: Secret Wars qui sortira en 2027, plusieurs personnages clés du MCU seront recastés, dont Tony Stark, Steve Rogers et toute l’équipe des X-Men. Cela été a annoncé par le président de Marvel Studios, Kevin Feige, lors d’un événement de presse vendredi, a rapporté Variety.

Feige a déclaré que le studio « utilise » Secret Wars « non seulement pour compléter les histoires que nous avons racontées après Endgame, mais de manière tout aussi importante (et vous pouvez consulter les comics de Secret Wars pour savoir où cela vous mène) cela nous prépare vraiment pour l’avenir… Endgame, littéralement, était une question de fin. Secret Wars est à propos de débuts. »

Le studios a un peu ralenti son rythme de sorties. Marvel n’a sorti qu’un seul film en 2024, Deadpool & Wolverine, et bien que trois soient prévus pour cette année – Captain America : Brave New World et Thunderbolts*, tous deux déjà sortis et Les 4 Fantastiques : Premiers Pas, à venir cette semaine – il n’y a (pour le moment) qu’un seul film chacun lié à 2026 et 2027 : Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars.

Secret Wars représente un moment critique de réorientation pour la franchise, a indiqué Feige, mais il a hésité à appeler cela un reboot : « ‘Reboot’ est un mot effrayant… Reboot peut signifier beaucoup de choses pour beaucoup de gens », a-t-il expliqué, décrivant plutôt le film comme une « réinitialisation » pour le MCU. « Réinitialiser une chronologie unique – nous réfléchissons dans ce sens. »

« X-Men est l’endroit où cela se produira ensuite », a-t-il ajouté. En 2024, Feige a teasé « une nouvelle ère de mutants et des X-Men », et en mars dernier, Marvel a finalement annoncé qu’après un teasing X-Men dans les films MCU (Kelsey Grammer est apparu comme Fauve dans The Marvels, tandis que le professeur X de Patrick Stewart est apparu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness) Avengers : Doomsday marquera officiellement la première présentation complète des personnages X-Men par le MCU.

Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn et James Marsden ont tous été confirmés pour reprendre leurs rôles dans le MCU. Channing Tatum, qui a finalement amené Gambit, le personnage préféré des fans de X-Men, sur grand écran dans Deadpool & Wolverine, les rejoindra également.

