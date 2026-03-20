Chuck Norris : Mort de l’acteur de Walker Texas Ranger

Décès de Chuck Norris. La star de « Walker, Texas Ranger » et vétéran du cinéma d’action s’est éteint à l’âge de 86 ans.

Chuck Norris, figure emblématique du cinéma d’action et maître incontesté des arts martiaux, est décédé à l’âge de 86 ans. La nouvelle a été annoncée par sa famille, qui a indiqué qu’il s’était éteint entouré de ses proches, après avoir été hospitalisé à Hawaï.

Sur Instagram, la famille écrit : « C’est avec une immense tristesse que notre famille vous annonce le décès soudain de notre cher Chuck Norris, survenu hier matin. Nous souhaitons préserver l’intimité de notre famille, mais sachez qu’il était entouré des siens et qu’il reposait en paix.

Pour le monde entier, il était un maître des arts martiaux, un acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un époux dévoué, un père et un grand-père aimant, un frère exceptionnel et le cœur de notre famille.

Il a vécu sa vie avec foi, détermination et un engagement indéfectible envers ceux qu’il aimait. Par son travail, sa discipline et sa bonté, il a inspiré des millions de personnes à travers le monde et a marqué durablement de nombreuses vies. »

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Acteur au charisme inébranlable, il laisse derrière lui une carrière hors normes qui aura marqué plusieurs générations de spectateurs à travers le monde.

Né Carlos Ray Norris, il s’était d’abord illustré comme champion et instructeur d’arts martiaux, décrochant de nombreuses ceintures noires, avant de se tourner vers le cinéma. Il accède à la notoriété au début des années 1970 en affrontant Bruce Lee dans La Fureur du Dragon, un rôle qui lance sa carrière à Hollywood.

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Chuck Norris n’interprétait pas des combattants : il en était un.

Dans les années 1980, Chuck Norris devient l’un des visages emblématiques du cinéma d’action américain, enchaînant les rôles de soldats et de justiciers solitaires. Sa popularité atteint son sommet à la télévision avec la série Walker, Texas Ranger, diffusée pendant neuf saisons, dans laquelle il incarne le ranger Cordell Walker, personnage devenu culte.

Au fil des décennies, Chuck Norris s’est imposé comme une icône durable de la culture populaire, symbole d’une action fondée sur la discipline et l’authenticité. Il laisse derrière lui une carrière marquante et une image indissociable du cinéma d’action américain. Au-delà de l’écran, Chuck Norris était reconnu pour sa foi, son engagement personnel et sa profonde attache à sa famille.

Ces dernières années, il avait su accepter avec amusement la place inattendue qu’il occupait dans la culture populaire contemporaine, devenant malgré lui une icône d’internet et sources de nombreux mèmes, preuve supplémentaire de son impact durable.

Chuck Norris s’est éteint entouré des siens, laissant un héritage singulier où se mêlent sport, cinéma et mythologie moderne. Plus qu’un acteur, il restera dans la mémoire collective comme une incarnation intemporelle de la force maîtrisée et de la persévérance. Une légende américaine s’en est allée, mais son empreinte, elle, demeure.

Source : AFP/Deadline / Crédit ©DR