Avengers Doomsday : Retour de Chris Evans officiellement confirmé

Le retour de Chris Evans dans le MCU est officiellement annoncé après des fuites sur le teaser d’Avengers Doomsday. Spoilers

Cap sort officiellement de sa retraite.

Chris Evans fera officiellement son retour dans l’univers cinématographique Marvel dans Avengers : Doomsday, une confirmation qui intervient quelques jours après la fuite en ligne d’une bande-annonce, initialement prévue uniquement pour les salles de cinéma, pour ce film événement de 2026.

Evans reprend son rôle de Steve Rogers, qui a raccroché son bouclier et pris sa retraite de super-héros à la fin d’Avengers : Endgame (2019). Il a voyagé dans le temps pour retourner dans le passé et vivre sa vie avec Peggy Carter (Hayley Atwell). Son apparition à notre époque, sous les traits d’un vieil homme, n’a fait que confirmer son projet de retraite.

Mais comme nous le savons, Avengers : Doomsday jouera avec le temps et la réalité, faisant s’affronter des personnages issus de différentes dimensions du multivers Marvel. Captain America sort donc officiellement de sa retraite.

Marvel avait prévu de dévoiler plusieurs teasers du film dans les salles de cinéma, en même temps qu’Avatar : De Feu et de Cendres, sorti cette semaine. L’un de ces teasers révélait le retour surprise de Chris Evans dans le rôle de Captain America, et trois autres versions étaient en préparation.

Cependant, alors que le dernier film de James Cameron est sorti avant les Etats-Unis dans le reste du monde, les fans ont découvert leur cadeau de Noël en avance, car des images du teaser de Captain America ont fuité en ligne.

La vidéo montre Steve garant sa moto devant chez lui, puis rentre et prend son bébé dans les bras, tandis que la caméra effectue un plan panoramique pour révéler le visage d’Evans. Elle se termine par un compte à rebours jusqu’à la sortie du film l’année prochaine.

Robert Downey Jr., l’interprète d’Iron Man, fait également son retour dans l’univers cinématographique Marvel, cette fois-ci dans le rôle du super-vilain Victor von Doom / Docteur Fatalis. Le personnage avait été teasé dans une scène post-générique du film Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas, sorti l’été dernier, bien que la caméra n’ait jamais dévoilé le visage de l’acteur sous sa cape verte. Le film avait également laissé entrevoir l’arrivée de Doom lorsqu’un plan sur les Nations Unies avait révélé un siège vacant pour la Latvérie, pays d’origine du personnage.

En mars dernier, Marvel a confirmé les premiers noms de cette équipe de choc qui affrontera Fatalis. Parmi eux, on retrouve le quatuor des Quatre Fantastiques : Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) et Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm).

Les acteurs de Thunderbolts*/The New Avengers, Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Wyatt Russell (John Walker), Lewis Pullman (Bob), David Harbour (Alexei Shostakov) et Hannah John-Kamen (Ava Starr), rejoindront également l’aventure.

Parmi les autres vétérans de l’univers cinématographique Marvel, on retrouve Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson), Danny Ramirez (Joaquin Torres), Letitia Wright (Shuri), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Winston Duke (M’Baku), Tom Hiddleston (Loki) et le nouveau venu vu dans Deadpool & Wolverine Channing Tatum (Gambit).

Joe et Anthony Russo, le duo de frères cinéastes à l’origine de certains des plus grands succès du MCU (Captain America : Le Soldat de l’hiver, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame), sont de retour à la réalisation de Doomsday, ainsi que de la suite Avengers : Secret Wars (17 décembre 2027).

Crédit ©Marvel Studios