Spider-Man Brand New Day : Le synopsis révèle quand se déroule le film

Le synopsis de Spider-Man Brand New Day révèle un saut dans le temps après les événements de No Way Home.

Alors que les fans attendent toujours la première bande-annonce de Spider-Man Brand New Day, les détails concernant ce prochain film de l’Univers Cinématographique Marvel sont dévoilés à travers les supports marketing.

Ce que l’on sait déjà du quatrième Spider-Man avec Tom Holland, c’est qu’il mettra en scène Hulk, le Punisher, Yelena Belova, Scorpion et Sadie Sink dans le rôle d’un nouveau personnage mystérieux.

La page de Penguin Random House consacrée à l’ouvrage « Spider-Man : Spider-Man: Brand New Day – The Art of the Movie » semble avoir révélé les premiers détails de l’intrigue. Ce livre, disponible à partir du 4 août 2026, détaille la place de Brand New Day dans la chronologie de l’univers cinématographique Marvel et dévoile quelques indices importants sur le film, notamment un complot machiavélique et le retour du passé de Peter Parker.

Voici le synopsis : « Quatre ans se sont écoulés depuis notre dernière rencontre avec notre fidèle serviteur de quartier. Peter Parker n’est plus, mais Spider-Man est au sommet de sa forme et veille à la sécurité de New York. Tout se déroule pour le mieux pour notre héros anonyme jusqu’à ce qu’une série de crimes inhabituels l’entraîne dans un réseau de mystères plus vaste que tout ce qu’il a pu affronter jusqu’ici. Pour surmonter les épreuves qui l’attendent, Spider-Man devra non seulement être au sommet de sa forme physique et mentale, mais aussi se préparer à affronter les conséquences de son passé ! »

La phrase « quatre ans se sont écoulés… » pourrait faire référence au fait que quatre ans et demi se seront écoulés entre la sortie de Spider-Man : No Way Home (décembre 2021) et celle de Brand New Day (juillet 2026). Cependant, elle pourrait aussi faire référence au temps écoulé dans l’univers cinématographique Marvel. No Way Home se déroulant en décembre 2024, Brand New Day se déroulera en 2028. Cela signifie non seulement que Peter Parker est probablement sur le point de terminer ses études, mais aussi que le film se situe la même année que la scène post-générique de Thunderbolts* et Avengers : Doomsday.

Spider-Man devrait aussi faire face à de nombreux méchants. Michael Mando (Better Call Saul) reprendra son rôle de Mac Gargan / Scorpion, signant ainsi son grand retour dans l’univers cinématographique Marvel après son apparition remarquée à la fin de Homecoming. Aussi, Marvin Jones III (Black Lightning) incarnera Lonnie Lincoln / Tombstone, un chef du crime albinos doté d’une force surhumaine et d’une peau quasi indestructible.

Des rumeurs annoncent également la présence de Boomerang et Tarantula dans cette suite très attendue. Cela expliquerait sans doute comment le Punisher se retrouve impliqué dans le conflit, tandis que cette conspiration criminelle pourrait également être à l’origine de la perte de contrôle de Bruce Banner par Hulk.

La grande question est de savoir quelles répercussions du passé de Peter auront dans ce nouveau volet. La plus évidente est le sortilège mental lancé par le Doctor Strange dans No Way Home, qui a fait oublier à tous qui était Peter.

Zendaya devrait reprendre son rôle de Michelle « MJ » Jones, même si l’importance de son rôle dans le film reste inconnue. Le statut du mystérieux personnage de Sadie Sink (Stranger Things) reste également un mystère, les théories allant de Jean Grey des X-Men à la déesse multiverselle Shathra.

Le synopsis de Brand New Day a peut-être apporté quelques réponses, mais il en soulève aussi davantage, auxquelles, espérons-le, la bande-annonce répondra.

Réalisé par Destin Daniel Cretton, Spider-Man Brand New Day sort le 29 juillet en France.

Source : Penguin Random House / Crédit ©Marvel Studios/Sony Pictures