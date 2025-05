Superman défend ses actes dans la nouvelle bande-annonce

Nouvelle bande-annonce pour le prochain film Superman qui sera dans les salles en juillet.

DC Studios et Warner Bros. ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le film Superman de James Gunn, qui sortira dans les salles du monde entier en juillet.

David Corenswet enfile désormais la cape de Superman qui, dans cette nouvelle aventure, doit concilier son héritage extraterrestre kryptonien avec son éducation humaine en tant que journaliste Clark Kent. En tant qu’incarnation de la vérité, de la justice et de l’humanité, il se retrouve bientôt dans un monde qui considère ces vertus comme démodées.

Dans la bande-annonce, nous voyons Lois Lane incarnée par Rachel Brosnahan s’asseoir pour une interview avec Superman, remettant en question certaines de ses actions récentes. Le Krytonien est attaqué de toutes parts mais il insiste pour dire qu’il a arrêté une guerre. Cependant, ces actions sont vues comme étant illégales parce qu’il n’a pas consulté le président.

Mais pour Superman, il ne changerait rien à ses actions parce que « des vies étaient en jeu ».

Plus tard dans la bande-annonce, son père Jonathan Kent (Pruitt Taylor Vince) dit à Clark : « Tes choix, tes actes, voilà ce qui fait de toi qui tu es. »

On peut également avoir un aperçu du méchant Lex Luthor (Nicholas Hoult), qui estime que Superman n’est pas un homme et le qualifie de « chose ». Il est clairement agacé par le fait que Superman « monopolise l’attention du monde entier » et fait une crise.

Parmi les autres acteurs de Superman figurent Edi Gathegi (Mister Terrific), Anthony Carrigan (Metamorpho), Nathan Fillion (Guy Gardner/Green Lantern), Isabela Merced (Kendra Saunders/Hawkgirl), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), mais aussi Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Neva Howell et Milly Alcock (Kara Zor-El).

Les dirigeants de DC Studios, Peter Safran et Gunn, ont produit le film que Gunn a réalisé à partir de son propre scénario, basé sur les personnages de DC, Superman créés par Jerry Siegel et Joe Shuster.

Superman sort en France le 9 juillet 2025.

Superman – Bande-annonce VF

Superman – Bande-annonce VOST