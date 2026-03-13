Disclosure Day : Bande-annonce du nouveau Steven Spielberg

Nouvelle bande-annonce pour Disclosure Day, nouveau film de Steven Spielberg, avec Emily Blunt et Josh O’Connor.

Après un avant-gout durant le SuperBowl, une nouvelle bande-annonce pour le film Disclosure Day de Steven Spielberg a été dévoilé par Universal Pictures. Comme on peut le voir, ce thriller de science-fiction marque le retour du réalisateur au genre qui a donné naissance à Rencontres du troisième type et E.T.

La bande-annonce met en scène Josh O’Connor, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo et Eve Hewson et offre un aperçu inédit de l’intrigue signée David Koepp.

Le personnage d’O’Connor a accès à des secrets d’État longtemps gardés concernant l’existence d’êtres extraterrestres. Dans la bande-annonce, on peut voir des flashs en noir et blanc font allusion à Roswell, au Nouveau-Mexique. Des indices sont disséminés, notamment par le biais de la météorologue interprétée par Blunt, qui se met inexplicablement à parler du charabia en direct à l’antenne.

Disclosure Day sort le 10 juin au cinéma.

Disclosure Day – Bande-annonce VF

Disclosure Day – Bande-annonce VOST