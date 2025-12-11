Marvel : Ce n’est pas « la fin » pour Wolverine selon Hugh Jackman

Hugh Jackman ne pense pas que ce soit « la fin » pour Wolverine dans le monde de Marvel.

Hugh Jackman joue Wolverine depuis 25 ans et il semble qu’il a, selon lui, encore de quoi faire avec le personnage tant aimé de Marvel.

Après avoir incarné le mutant pour la première fois dans X-Men (2000), il est revenu à maintes reprises, même après que son personnage soit mort dans Logan. Plus récemment, Jackman a fait équipe avec Ryan Reynolds pour Deadpool & Wolverine qui ont officiellement fait leur entrée dans le MCU.

Lors d’une conversation Actors on Actors de Variety face à Cynthia Erivo, Hugh Jackman, a révélé que malgré avoir envisagé de prendre sa retraite du personnage par le passé, il n’a pas encore le sentiment que ce soit la fin pour Wolverine.

« Après « Logan », j’avais vraiment l’impression que c’était la fin. En fait, j’avais besoin de l’affirmer comme telle, car je croyais profondément en certaines choses que je voulais que ce film représente, et je devais me battre pour elles. Je devais me dire : « C’est la dernière fois que je le fais. » confie-t-il à l’actrice/chanteuse de Wicked.

Mais Deadpool a changé les choses pour lui : « Puis, quand j’ai vu « Deadpool », je me suis dit : « Oh. Je vois « 48 Heures ». Je vois Eddie Murphy et Nick Nolte. » Mais je refoulais cette idée. « J’ai dit à tout le monde que c’était fini. Je ne suis pas comme ça. » Et puis je me suis dit : « Vous savez quoi ? J’ai changé d’avis. Ce n’est pas si grave. Je ne vais même pas m’excuser. » Et c’était génial. »

Alors que les fans de Marvel attendent avec impatience la sortie d’Avengers : Doomsday fin 2026, des rumeurs circulent selon lesquelles Hugh Jackman pourrait y faire une apparition dans le rôle de Wolverine. Si l’acteur s’est montré ouvert à cette idée lors de son passage dans l’émission The Graham Norton Show, il a toutefois laissé entendre que même si Wolverine était présent dans le film, cela ne signifierait pas forcément qu’il jouerait dedans.

« Peut-être. Je ne dirai plus jamais « jamais » ! » a-t-il déclaré. « J’ai déjà tourné dix films, alors je pense qu’ils ont assez de matière pour une version IA de moi. »

Si Jackman reste vague sur sa potentielle présence dans le prochain film Avengers, d’autres acteurs de la saga X-Men ont déjà été confirmés, notamment Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn et Alan Cumming. Channing Tatum reprendra également son rôle de Gambit après ses débuts dans Deadpool & Wolverine.

Alors reverra-t-on bientôt Hugh Jackman et ses griffes de Wolverine dans un film ? Seul l’avenir le dira.

Source : Variety / Crédit ©Marvel Studios