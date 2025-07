The Big Bang Theory : La nouvelle série spin-off centrée sur Stuart dans le multivers

The Big Bang Theory entre dans le multivers alors que la spin-off de science-fiction centrée sur Stuart est commandée par HBO Max et verra plusieurs retours.

La première chose qu’à fait HBO Max après avoir officiellement changé de nom est de commander officiellement la série dérivée de The Big Bang Theory, Stuart Fails To Save The Universe, mettant en vedette Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn et John Ross Bowie de la série mère.

Chuck Lorre, le co-créateur de Big Bang Theory et responsable de la franchise, qui produit la dernière version avec son collègue co-créateur de Big Bang Theory Bill Prady et Zak Penn (The Avengers), a récemment révélé que la série spin-off « essaie d’incorporer une partie du monde de la science-fiction et de la fantasy dans une comédie » et comportera de nombreuses images de synthèse.

L’annonce de cette commande confirme que la série évoquera la mythologie des films de super-héros tout en ouvrant la porte à d’autres acteurs originaux de The Big Bang Theory pour reprendre leurs rôles dans ce que Prady appelle « une histoire complexe de science-fiction ».

Stuart Fails To Save The Universe se déroule dans le futur, après les événements de The Big Bang Theory. Dans ce spin-off, le propriétaire du magasin de comics, Stuart Bloom (Sussman), est chargé de restaurer la réalité après avoir cassé un appareil construit par Sheldon et Leonard, provoquant accidentellement un Armageddon multivers. (Cet engin est quelque chose sur lequel Sheldon et Leonard ont travaillé après la fin de la série originale.)

Stuart est aidé dans cette quête par sa petite amie Denise (Lapkus), son ami géologue Bert (Posehn) et le physicien quantique / casse-pieds Barry Kripke (Bowie). En chemin, ils rencontrent des versions d’univers alternatifs de personnages que nous connaissons et aimons de The Big Bang Theory. Comme le titre l’indique, les choses ne se passent pas bien.

Comme cela a été le cas dans les franchises de super-héros, les acteurs de The Big Bang Theory devraient jouer des versions de personnages dans des univers alternatifs. Aucun détail sur qui pourrait revenir n’a été révélé, mais étant donné que leurs personnages ont fabriqué l’appareil dont la destruction a déclenché le chaos, on peut supposer que Jim Parsons et Johnny Galecki pourraient apparaître respectivement en tant que Sheldon et Leonard.

Stuart Fails to Save the Universe est produit par Chuck Lorre Productions en association avec Warner Bros. Television, avec Lorre, Penn et Prady comme producteurs exécutifs. Comme le reste de la franchise Big Bang, elle sera tournée à Los Angeles.

Rendez-vous bientôt sur HBO Max pour retrouver Stuart et sa bande. En attendant The Big Bang Theory et Young Sheldon (ainsi que George & Mandy First Mariage) sont disponibles dans leur intégralité sur la plateforme.

