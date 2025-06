Avengers Doomsday : Chris Evans se sent « exclus de la fête »

Chris Evans dit avoir l’impression de ne pas avoir été invité à la fête après l’annonce du casting de Avengers Doomsday.

Durant des années, Chris Evans était au cœur du MCU et pas un film Avengers ne se faisait sans lui. Mais depuis Avengers Endgame (2019), Evans a quitté son rôle de Captain America/Steve Rogers, laissant sa place à Anthony Mackie alias Sam Wilson, qui a repris son bouclier de premier soldat d’Amérique.

Quand le casting massif de Avengers Doomsday a été annoncé, le nom d’Evans ne figurait donc pas sur la liste, même si certains espéraient un retour.

« Je leur parle tout le temps », a déclaré Evans à ScreenRant lorsqu’on lui a demandé ce que ça faisait de voir ses anciens collaborateurs Robert Downey Jr. et les frères Russo revenir au sein du MCU pour le prochain Avengers Doomsday, qui est en production. « C’est là que se trouve [Pedro Pascal] en ce moment. »

Evans mentionne Pedro Pascal (qui joue dans Les 4 Fantastiques) parce qu’ils sont actuellement en promotion pour le film The Materialists de Celine Song (avec Dakota Johnson), qui sortira en France le 2 juillet prochain.

« Je veux dire, c’est triste d’être absent », a poursuivi Evans. « C’est triste de ne pas être de retour avec le groupe, mais je suis sûr qu’ils font quelque chose d’incroyable, et je suis sûr que ça va être encore plus difficile quand ça sortira et que j’aurais l’impression de ne pas avoir été invité à la fête. »

Dirigé par les Russo de retour pour la première fois dans le MCU depuis Endgame, Avengers Doomsday met en vedette Downey Jr. dans le rôle du méchant Dr. Doom et non Iron Man. Il sera rejoint par Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant Man), Florence Pugh (Yelena Belova) ; Patrick Stewart (Professeur Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Rebecca Romijn (Mystique) de la franchise X-Men ; le quatuor des 4 Fantastiques Premiers Pas (dont Pedro Pascal fait partie) ou encore Channing Tatum qui reprendra officiellement son rôle de Gambit dans Deadpool & Wolverine, pour n’en citer que quelques uns.

Depuis le mois de décembre dernier, des rumeurs circulaient selon lesquelles l’acteur reviendrait pour le film, soit dans le rôle de Captain America/Steve Rogers, soit dans celui de son précédent rôle Marvel de La Torche Humaine/Johnny Storm des précédents films Les Quatre Fantastiques. Mais il a nié cette spéculation le mois suivant, affirmant qu’il vivait une « retraite heureuse » du MCU.

Alors Evans ment-il quant à son retour ? Sera-t-il vraiment absent de Doomsday ? Il pourrait aussi faire un retour triomphant dans Avengers Secret Wars qui sortira ensuite. Le seul moyen de le savoir est de patienter puisque Doomsday ne sortira pas avant le 18 décembre 2026 et Secret Wars le 17 décembre 2027.

Source : ScreenRant / Crédit ©Marvel Studios