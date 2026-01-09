Raiponce : Le film live-action trouve ses stars dont Kathryn Hahn en Mère Gothel

Le film Raiponce en live action a trouvé ses héros et Kathryn Hahn est en discussions pour jouer Mère Gothel.

Un vœu lancé sur Internet est en train de se réaliser : Kathryn Hahn est en pourparlers avec Disney pour incarner Mère Gothel dans l’adaptation en live-action de Raiponce.

Gothel est l’antagoniste du film d’animation original de 2010, connue pour sa manipulation et son obsession de la jeunesse, qu’elle entretient grâce aux pouvoirs magiques des cheveux de Raiponce.

En octobre dernier, on a appris via Deadline, que le développement de Raiponce avait repris lorsque Scarlett Johansson s’était intéressée au rôle de Mère Gothel. Cependant, l’actrice a dû renoncer au projet en raison de ses engagements sur les tournages de Batman II et du reboot de L’Exorciste.

Le désistement de Johansson a été l’occasion pour les fans de réitérer leur souhait de voir Kathryn Hahn, la star d’Agatha All Along, incarner le personnage de Disney.

L’annonce concernant Hahn fait suite à celle récente des castings de Teagan Croft (Titans) et Milo Manheim (franchise Zombies) dans les rôles de Raiponce et Flynn Rider, respectivement.

Le réalisateur de The Greatest Showman, Michael Gracey, est toujours attaché au projet, d’après un scénario de Jennifer Kaytin Robinson, lui-même basé sur le long métrage d’animation de 2010 qui a rapporté près de 592 millions de dollars dans le monde.

Kristin Burr produira le film pour Burr! Productions, avec Lucy Kitada à la production exécutive. Le film original avait été nommé aux Oscars pour sa chanson originale « I See the Light », et sa musique était composée par Alan Menken, avec des paroles de Glenn Slater.

Hahn est actuellement en lice aux Actor Awards pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie pour la série The Studio d’Apple TV.

