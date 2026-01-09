Avengers Doomsday : Alan Cumming a blessé Pedro Pascal durant le tournage

Alan Cumming affirme avoir blessé Pedro Pascal durant le tournage de Avengers Doomsday.

Le premier face à face entre Alan Cumming et Pedro Pascal n’a pas été de tout repos sur le tournage de Avengers Doomsday.

Lors de son passage dans l’émission Jimmy Kimmel Live mercredi sur la chaine américaine ABC, Alan Cumming a révélé qu’il avait blessé l’acteur des Quatre Fantastiques alors qu’ils tournaient leur toute première scène ensemble dans le prochain film Marvel très attendu.

« Ce qui était drôle, c’est que lors de ma première scène avec Pedro, il s’est fait mal au cou et a dû rentrer chez lui », a raconté Cumming à l’animateur Jimmy Kimmel. « Du coup, j’ai cassé Pedro. »

En mai 2025, Cumming a fait les gros titres lorsqu’il a révélé par inadvertance que Doomsday verrait son personnage des X-Men, Kurt Wagner/Nightcrawler, affronter Reed Richards/Mr. Fantastique, interprété par Pascal, dans au moins une scène.

Kimmel fut choqué d’apprendre que Cumming avait fini par causer des dommages physiques à son partenaire. « Lui avez-vous fait mal au cou ?» a demandé l’animateur. « Vous vous battiez avec lui à ce moment-là ? »

Mais Cumming a joué la carte de l’ambiguïté. « Non, je ne me battais pas, non », a-t-il dit. « J’étais juste… présent. »

Quand on lui a demandé s’il se battait aux côtés de Pascal, Cumming a éclaté de rire. « Vous essayez encore de me mettre dans l’embarras », a-t-il plaisanté. « Non, non, pas du tout. On était juste ensemble pour une scène. Et je ne me battais pas ! Mais il a des bras tellement longs, c’est compliqué. »

Cumming a ensuite précisé qu’aucun de leurs personnages n’utilisait ses pouvoirs au moment de l’incident. « J’ai une queue, mais je ne l’avais pas à ce moment-là », a-t-il déclaré. « Et Pedro n’avait pas ses bras non plus. »

Pascal a toutefois dû se faire masser pour soulager sa douleur à la nuque. « Il a eu recours à la ventousothérapie ! Vous connaissez ce truc ? » a demandé Cumming à Kimmel. « Il me l’a montré deux soirs plus tard à l’hôtel. »

Cumming et Pascal ont évoqué la fuite accidentelle concernant Doomsday lors de l’apparition de l’équipe des Quatre Fantastiques : Premiers Pas dans le Jimmy Kimmel Live en juillet. Cumming, qui remplaçait temporairement l’animateur, avait alors demandé à ses collègues stars de Marvel s’il leur était difficile de garder les nombreux secrets de l’univers cinématographique Marvel.

« C’est drôle que tu poses la question », a rétorqué Pascal. « La plus grosse fuite que nous ayons eue vient de notre animateur. »

Cumming a admis avoir eu des ennuis à cause de cette gaffe. « Mon attaché de presse m’a appelé », a-t-il déclaré. « Croyez-moi, la colère de votre attaché de presse n’est pas une colère que vous souhaitez subir. »

Un dernier teaser pour Avengers Doomsday, qui met en scène les Wakandais et les Quatre Fantastiques, a été dévoilé en salles cette semaine. Il devrait, on l’espère, bientôt être disponible en ligne.

Avengers Doomsday sort en salles le 16 décembre 2026.

Source : EW / Crédit ©Marvel