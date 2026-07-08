Emmy Awards 2026 : The Pitt, Hacks et Window’s Bay en tête – Nominations

Découvrez les nominations pour les 78è Emmy Awards avec The Pitt, Hacks et Window’s Bay en tête.
La Television Academy a dévoilé ce mercredi les nominations pour la 78e cérémonie annuelle des Primetime Emmy Awards. Ce sont Liza Colón-Zayas (The Bear) et Jeff Hiller (Somebody Somewhere) lauréat de l’année dernière, qui ont annoncé les nommés.
Dans l’ensemble, The Pitt, (série dramatique la plus primée l’an dernier) arrive en tête des nominations avec 25 citations, suivie par la dernière saison de Hacks dans la catégorie comédie avec 24 nominations au total, un record pour une seule saison de comédie.
Widow’s Bay (Apple TV) s’est classée troisième avec 19 nominations, suivie par Pluribus, une autre nouveauté d’Apple, avec 18 nominations, et Acharnés (Netflix) avec 16.
À noter que certaines séries dont on aurait pu attendre une nomination aux Emmy Awards ne sont pas éligibles cette année pour diverses raisons, notamment la série dramatique très commentée Heated Rivalry. Cette dernière étant une production 100% canadienne, elle ne peut pas être nommée aux Emmy Awards. La règles dit que pour être éligible, il faut au moins un producteur américain (HBO n’est pas producteur mais uniquement diffuseur pour la série aux USA). Petite consolation pour les fans, Connor Storrie est nommé en tant que guest pour sa présentation de Saturday Night Live.
Autre précision, les nominations de The Bear concernent la saison 4 (sortie en juin 2025) et non la récente saison 5 qui sera éligible seulement l’an prochain. (La Deadline de l’éligibilité est le 31 mai).
Les gagnants des Emmy Awards 2026 seront annoncés le lundi 14 septembre, la cérémonie quittant son créneau habituel du dimanche en raison de la diffusion d’un match de la NFL sur NBC.
L’événement, qui se tiendra au Peacock Theater de Los Angeles, sera présenté par Mariska Hargitay, figure emblématique de la chaîne, qui entamera à l’automne sa 28e saison en tant que star de la série New York Unité Spéciale.
Emmy Awards 2026 – Nominations
Meilleure série dramatique
La Diplomate
The Gilded Age
A Knight of the Seven Kingdoms
Paaradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Vrais Voisins, Faux Amis
Meilleure actrice dans une série dramatique
Carrie Coon, The Gilded Age
Chace Infiniti, The Testaments
Keri Russell, La Diplomate
Rhea Seahorn, Pluribus
Zendaya, Euphoria
Meilleur acteur dans une série dramatique
Sterling K. Brown, Paradise
Gary Oldman, Slow Horses
Mark Ruffalo, Task
Rufus Sewell, La Diplomate
Noah Wyle, The Pitt
Meilleure comédie
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Margo a des Problèmes D’Argent
Nobody Wants This
Only Murder in The Building
Shrinking
Widow’s Bay
Meilleure actrice dans une comédie
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Ayo Ediberi, The Bear
Elle Fanning, Margo a des Problèmes D’Argent
Jean Smart, Hacks
Liza Kudrow, The Comeback
Meilleur acteur dans une comédie
Yaya Abdul-Mateen II, Wonder Man
Steve Carell, Rooster
Matthew Rhys, Window’s Bay
Jason Segel, Shrinking
Martin Short, Only Murder in The Building
Meilleure mini-série ou série d’anthologie
All Her Fault
The Beast in Me
Acharnés
DTF St. Louis
Love Story
Meilleure actrice dans une mini-série, une série d’anthologie ou un téléfilm
Claire Danes, The Beast in Me
Sally Field, De Si Remarquables Créatures
Carey Mulligan, Acharnés
Sarah Pidgeon, Love Story
Sarah Snook, All Her Fault
Meilleur acteur dans une mini-série, une série d’anthologie ou un téléfilm
Riz Ahmed, Coupez !
Jason Bateman, DTF St. Louis
Charlie Hunnam, Monstre : L’Histoire d’Ed Gein
Oscar Isaac, Acharnés
Matthew Rhys, The Beast in Me
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique
Taylor Dearden, The Pitt
Fiona Dourif, The Pitt
Allison Janney, La Diplomate
Katherine LaNasa, The Pitt
Sepideh Moafi, The Pitt
Julianne Nicholson, Paradise
Karolina Wydra, Pluribus
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique
Patrick Ball, The Pitt
Billy Crudup, The Morning Show
Shawn Hatosy, The Pitt
Gerran Howell, The Pitt
Jack Lowden, Slow Horses
Tom Pelphrey, Task
Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie
Dale Dickey, Widow’s Bay
Hannah Einbinder, Hacks
Janelle James, Abbott Elementary
Kate O’Flynn, Widow’s Bay
Michelle Pfeiffer, Margo a des Problèmes D’Argent
Megan Stalter, Hacks
Jessica Williams, Shrinking
Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie
Colman Domingo, Les Quatre Saisons
Paul W. Downs, Hacks
Harrison Ford, Shrinking
Nick Offerman, Margo a des Problèmes D’Argent
Stephen Root, Widow’s Bay
Michael Urie, Shrinking
Tyler James Williams, Abbott Elementary
Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série, une série d’anthologie ou un téléfilm
Linda Cardellini, DTF St. Louis
Dakota Fanning, All Her Fault
Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story
Joy Sunday, DTF St. Louis
Youn Yuh-jung, Acharnés
Constance Zimmer, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série, une série d’anthologie ou un téléfilm
Jason Bateman, DTF St. Louis
Richard Gadd, Half Man
David Harbour, DTF St. Louis
Richard Jenkins, DTF St. Louis
Charles Melton, Acharnés
Nick Offerman, Death by Lightning
Meilleure actrice invitée dans une série dramatique
Brittany Allen, The Pitt
Tal Anderson, The Pitt
Tina Ivlev, The Pitt
Miriam Shor, Pluribus
Merritt Wever, The Gilded Age
Shailene Woodley, Paradise
Meilleur acteur invité dans une série dramatique
Colman Domingo, Euphoria
Ernest Harden Jr., The Pitt
Jeff Hiller, Pluribus
Jeff Kober, The Pitt
Jonathan Pryce, Slow Horses
Bradley Whitford, La Diplomate
Meilleure actrice invitée dans une comédie
Leslie Bibb, Hacks
Jamie Lee Curtis, The Bear
Betty Gilpin, Widow’s Bay
Cherry Jones, Hacks
Laurie Metcalf, Hacks
Kaitlin Olson, Hacks
Lauren Weedman, Hacks
Meilleur acteur invité dans une comédie
Michael J. Fox, Shrinking
Brett Goldstein, Shrinking
Hamish Linklater, Widow’s Bay
Christopher McDonald, Hacks
Rob Reinder, The Bear
Connor Storrie, Saturday Night Live
Connecte tes Neurones à Brain Damaged sur