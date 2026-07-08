Emmy Awards 2026 : The Pitt, Hacks et Window’s Bay en tête – Nominations

Découvrez les nominations pour les 78è Emmy Awards avec The Pitt, Hacks et Window’s Bay en tête.

La Television Academy a dévoilé ce mercredi les nominations pour la 78e cérémonie annuelle des Primetime Emmy Awards. Ce sont Liza Colón-Zayas (The Bear) et Jeff Hiller (Somebody Somewhere) lauréat de l’année dernière, qui ont annoncé les nommés.

Dans l’ensemble, The Pitt, (série dramatique la plus primée l’an dernier) arrive en tête des nominations avec 25 citations, suivie par la dernière saison de Hacks dans la catégorie comédie avec 24 nominations au total, un record pour une seule saison de comédie.

Widow’s Bay (Apple TV) s’est classée troisième avec 19 nominations, suivie par Pluribus, une autre nouveauté d’Apple, avec 18 nominations, et Acharnés (Netflix) avec 16.

À noter que certaines séries dont on aurait pu attendre une nomination aux Emmy Awards ne sont pas éligibles cette année pour diverses raisons, notamment la série dramatique très commentée Heated Rivalry. Cette dernière étant une production 100% canadienne, elle ne peut pas être nommée aux Emmy Awards. La règles dit que pour être éligible, il faut au moins un producteur américain (HBO n’est pas producteur mais uniquement diffuseur pour la série aux USA). Petite consolation pour les fans, Connor Storrie est nommé en tant que guest pour sa présentation de Saturday Night Live.

Autre précision, les nominations de The Bear concernent la saison 4 (sortie en juin 2025) et non la récente saison 5 qui sera éligible seulement l’an prochain. (La Deadline de l’éligibilité est le 31 mai).

Les gagnants des Emmy Awards 2026 seront annoncés le lundi 14 septembre, la cérémonie quittant son créneau habituel du dimanche en raison de la diffusion d’un match de la NFL sur NBC.

L’événement, qui se tiendra au Peacock Theater de Los Angeles, sera présenté par Mariska Hargitay, figure emblématique de la chaîne, qui entamera à l’automne sa 28e saison en tant que star de la série New York Unité Spéciale.

Emmy Awards 2026 – Nominations

Meilleure série dramatique

La Diplomate

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paaradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Vrais Voisins, Faux Amis

Meilleure actrice dans une série dramatique

Carrie Coon, The Gilded Age

Chace Infiniti, The Testaments

Keri Russell, La Diplomate

Rhea Seahorn, Pluribus

Zendaya, Euphoria

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Rufus Sewell, La Diplomate

Noah Wyle, The Pitt

Meilleure comédie

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo a des Problèmes D’Argent

Nobody Wants This

Only Murder in The Building

Shrinking

Widow’s Bay

Meilleure actrice dans une comédie

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Ediberi, The Bear

Elle Fanning, Margo a des Problèmes D’Argent

Jean Smart, Hacks

Liza Kudrow, The Comeback

Meilleur acteur dans une comédie

Yaya Abdul-Mateen II, Wonder Man

Steve Carell, Rooster

Matthew Rhys, Window’s Bay

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murder in The Building

Meilleure mini-série ou série d’anthologie

All Her Fault

The Beast in Me

Acharnés

DTF St. Louis

Love Story

Meilleure actrice dans une mini-série, une série d’anthologie ou un téléfilm

Claire Danes, The Beast in Me

Sally Field, De Si Remarquables Créatures

Carey Mulligan, Acharnés

Sarah Pidgeon, Love Story

Sarah Snook, All Her Fault

Meilleur acteur dans une mini-série, une série d’anthologie ou un téléfilm

Riz Ahmed, Coupez !

Jason Bateman, DTF St. Louis

Charlie Hunnam, Monstre : L’Histoire d’Ed Gein

Oscar Isaac, Acharnés

Matthew Rhys, The Beast in Me

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Taylor Dearden, The Pitt

Fiona Dourif, The Pitt

Allison Janney, La Diplomate

Katherine LaNasa, The Pitt

Sepideh Moafi, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Karolina Wydra, Pluribus

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique

Patrick Ball, The Pitt

Billy Crudup, The Morning Show

Shawn Hatosy, The Pitt

Gerran Howell, The Pitt

Jack Lowden, Slow Horses

Tom Pelphrey, Task

Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie

Dale Dickey, Widow’s Bay

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Kate O’Flynn, Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer, Margo a des Problèmes D’Argent

Megan Stalter, Hacks

Jessica Williams, Shrinking

Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie

Colman Domingo, Les Quatre Saisons

Paul W. Downs, Hacks

Harrison Ford, Shrinking

Nick Offerman, Margo a des Problèmes D’Argent

Stephen Root, Widow’s Bay

Michael Urie, Shrinking

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série, une série d’anthologie ou un téléfilm

Linda Cardellini, DTF St. Louis

Dakota Fanning, All Her Fault

Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story

Joy Sunday, DTF St. Louis

Youn Yuh-jung, Acharnés

Constance Zimmer, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série, une série d’anthologie ou un téléfilm

Jason Bateman, DTF St. Louis

Richard Gadd, Half Man

David Harbour, DTF St. Louis

Richard Jenkins, DTF St. Louis

Charles Melton, Acharnés

Nick Offerman, Death by Lightning

Meilleure actrice invitée dans une série dramatique

Brittany Allen, The Pitt

Tal Anderson, The Pitt

Tina Ivlev, The Pitt

Miriam Shor, Pluribus

Merritt Wever, The Gilded Age

Shailene Woodley, Paradise

Meilleur acteur invité dans une série dramatique

Colman Domingo, Euphoria

Ernest Harden Jr., The Pitt

Jeff Hiller, Pluribus

Jeff Kober, The Pitt

Jonathan Pryce, Slow Horses

Bradley Whitford, La Diplomate

Meilleure actrice invitée dans une comédie

Leslie Bibb, Hacks

Jamie Lee Curtis, The Bear

Betty Gilpin, Widow’s Bay

Cherry Jones, Hacks

Laurie Metcalf, Hacks

Kaitlin Olson, Hacks

Lauren Weedman, Hacks

Meilleur acteur invité dans une comédie

Michael J. Fox, Shrinking

Brett Goldstein, Shrinking

Hamish Linklater, Widow’s Bay

Christopher McDonald, Hacks

Rob Reinder, The Bear

Connor Storrie, Saturday Night Live