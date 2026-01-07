Actor Awards 2026 : Sinners, The Studio, Adolescence, Une Bataille Après l’Autre – Les Nominations

Découvrez les nominations pour les Actor Awards (anciennement SAG Awards) qui récompensent les meilleures performances d’acteurs de l’année écoulée.

Les Actor Awards, nouveau nom des SAG Awards de la SAG-AFTRA, ont dévoilé ce mercredi les nominations pour leur édition 2026. Ces nominations ont été annoncées en direct sur la chaine Youtube de Netflix par James (Abbott Elementary) et Connor Storrie (Heated Rivalry).

Quinze catégories – six pour le cinéma et neuf pour la télévision – sont en lice aux Actors Guild Awards. Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie qui se tiendra le dimanche 1er mars et sera diffusée en direct sur Netflix.

Harrison Ford recevra à cette occasion le SAG-AFTRA Life Achievement Award, la plus haute distinction de la guilde récompensant l’ensemble de sa carrière et son engagement humanitaire.

Le film d’horreur à succès de Ryan Coogler, Sinners, a connu un succès fulgurant, obtenant des nominations individuelles pour les membres de la distribution Miles Caton, Wunmi Mosaku et Michael B. Jordan, tandis que le film dans son ensemble a été nominé pour son ensemble et ses cascadeurs.

Côté télévision, la mini-série Adolescence continue de briller avec les performances d’Owen Cooper, Stephen Graham, Erin Doherty et Christine Tremarco qui ont obtenu des nominations individuelles.

Les nominations complètes sont à voir ci-dessous.

Cinéma

Meilleur ensemble d’acteurs dans un film

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Une Bataille Après l’Autre
Sinners

Meilleure actrice

Jessie Buckley dans Hamnet
Rose Byrne dans Si J’en Avais la Force
Kate Hudson Sur Un Air de Blues
Chase Infinity dans Une Bataille Après l’Autre
Emma Stone dans Bugonia

Meilleur acteur

Timothée Chalamet dans Marty Supreme
Leonardo DiCaprio dans Une Bataille Après l’Autre
Ethan Hawke dans Blue Moon
Michael B. Jordan dans Sinners
Jesse Plemons dans Bugonia

Meilleur acteur dans un second rôle

Miles Caton dans Sinners
Benecio Del Toro dans Une Bataille Après l’Autre
Jacob Elordi dans Frankenstein
Paul Mescal dans Hamnet
Sean Penn dans Une Bataille Après l’Autre

Meilleure actrice dans un second rôle

Odessa A’zion dans Marty Supreme
Ariana Grande dans Wicked Partie II
Amy Madigan dans Evanouis
Wunmi Mosaku dans Sinners
Teyana Taylor dans Une Bataille Après l’Autre

Meilleure équipe de cascadeurs dans un film

F1
Frankenstein
Mission: Impossible – The Final Reckoning
One Battle After Another
Sinners

Télévision

Meilleur ensemble dans une série dramatique

La Diplomate
Landman
The Pitt
Severance
The White Lotus

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown dans Paradise
Billy Crudup dans The Morning Show
Walton Goggins dans The White Lotus
Gary Oldman dans Slow Horses
Noah Wyle dans The Pitt

Meilleure actrice dans une série dramatique

Britt Lower dans Sevrance
Parker Posey dans The White Lotus
Keri Russell dans La Diplomate
Rhea Seahorn dans Pluribus
Aimee Lou Wood dans The White Lotus

Meilleur ensemble dans une série comique

Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
The Studio

Meilleur acteur dans une série comique

Ike Barinholtz dans The Studio
Adam Brody dans Nobody Wants This
Ted Danson dans Espion à L’ancienne
Seth Rogen dans The Studio
Martin Short dans Only Murders in The Building

Meilleure actrice dans une série comique

Kathryn Hahn dans The Studio
Catherine O’Hara dans The Studio
Jenna Ortega dans Mercredi
Jean Smart dans Hacks
Kristen Wiig dans Palm Royale

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série

Jason Bateman dans Black Rabbit
Owen Cooper dans Adolescence
Stephen Graham dans Adolescence
Charlie Hunnam dans Monstre L’Histoire d’Ed Gein
Matthew Rhys dans The Beast in Me

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série

Claire Danes dans The Beast in Me
Erin Doherty dans Adolescence
Sarah Snook dans All Her Fault
Christine Tremarco dans Adolescence
Michelle Williams dans Dying For Sex

Meilleure équipe de cascadeurs dans une série télévisée

Andor
Landman
The Last of Us
Squid Game
Stranger Things

La 32e cérémonie annuelle des Actor Awards sera diffusée en direct dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mars sur Netflix.

