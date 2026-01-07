Actor Awards 2026 : Sinners, The Studio, Adolescence, Une Bataille Après l’Autre – Les Nominations

Découvrez les nominations pour les Actor Awards (anciennement SAG Awards) qui récompensent les meilleures performances d’acteurs de l’année écoulée.

Les Actor Awards, nouveau nom des SAG Awards de la SAG-AFTRA, ont dévoilé ce mercredi les nominations pour leur édition 2026. Ces nominations ont été annoncées en direct sur la chaine Youtube de Netflix par James (Abbott Elementary) et Connor Storrie (Heated Rivalry).

Quinze catégories – six pour le cinéma et neuf pour la télévision – sont en lice aux Actors Guild Awards. Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie qui se tiendra le dimanche 1er mars et sera diffusée en direct sur Netflix.

Harrison Ford recevra à cette occasion le SAG-AFTRA Life Achievement Award, la plus haute distinction de la guilde récompensant l’ensemble de sa carrière et son engagement humanitaire.

Le film d’horreur à succès de Ryan Coogler, Sinners, a connu un succès fulgurant, obtenant des nominations individuelles pour les membres de la distribution Miles Caton, Wunmi Mosaku et Michael B. Jordan, tandis que le film dans son ensemble a été nominé pour son ensemble et ses cascadeurs.

Côté télévision, la mini-série Adolescence continue de briller avec les performances d’Owen Cooper, Stephen Graham, Erin Doherty et Christine Tremarco qui ont obtenu des nominations individuelles.

Les nominations complètes sont à voir ci-dessous.

Cinéma

Meilleur ensemble d’acteurs dans un film

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Une Bataille Après l’Autre

Sinners

Meilleure actrice

Jessie Buckley dans Hamnet

Rose Byrne dans Si J’en Avais la Force

Kate Hudson Sur Un Air de Blues

Chase Infinity dans Une Bataille Après l’Autre

Emma Stone dans Bugonia

Meilleur acteur

Timothée Chalamet dans Marty Supreme

Leonardo DiCaprio dans Une Bataille Après l’Autre

Ethan Hawke dans Blue Moon

Michael B. Jordan dans Sinners

Jesse Plemons dans Bugonia

Meilleur acteur dans un second rôle

Miles Caton dans Sinners

Benecio Del Toro dans Une Bataille Après l’Autre

Jacob Elordi dans Frankenstein

Paul Mescal dans Hamnet

Sean Penn dans Une Bataille Après l’Autre

Meilleure actrice dans un second rôle

Odessa A’zion dans Marty Supreme

Ariana Grande dans Wicked Partie II

Amy Madigan dans Evanouis

Wunmi Mosaku dans Sinners

Teyana Taylor dans Une Bataille Après l’Autre

Meilleure équipe de cascadeurs dans un film

F1

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

Télévision

Meilleur ensemble dans une série dramatique

La Diplomate

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown dans Paradise

Billy Crudup dans The Morning Show

Walton Goggins dans The White Lotus

Gary Oldman dans Slow Horses

Noah Wyle dans The Pitt

Meilleure actrice dans une série dramatique

Britt Lower dans Sevrance

Parker Posey dans The White Lotus

Keri Russell dans La Diplomate

Rhea Seahorn dans Pluribus

Aimee Lou Wood dans The White Lotus

Meilleur ensemble dans une série comique

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

Meilleur acteur dans une série comique

Ike Barinholtz dans The Studio

Adam Brody dans Nobody Wants This

Ted Danson dans Espion à L’ancienne

Seth Rogen dans The Studio

Martin Short dans Only Murders in The Building

Meilleure actrice dans une série comique

Kathryn Hahn dans The Studio

Catherine O’Hara dans The Studio

Jenna Ortega dans Mercredi

Jean Smart dans Hacks

Kristen Wiig dans Palm Royale

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série

Jason Bateman dans Black Rabbit

Owen Cooper dans Adolescence

Stephen Graham dans Adolescence

Charlie Hunnam dans Monstre L’Histoire d’Ed Gein

Matthew Rhys dans The Beast in Me

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série

Claire Danes dans The Beast in Me

Erin Doherty dans Adolescence

Sarah Snook dans All Her Fault

Christine Tremarco dans Adolescence

Michelle Williams dans Dying For Sex

Meilleure équipe de cascadeurs dans une série télévisée

Andor

Landman

The Last of Us

Squid Game

Stranger Things

La 32e cérémonie annuelle des Actor Awards sera diffusée en direct dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mars sur Netflix.