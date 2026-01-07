Actor Awards 2026 : Sinners, The Studio, Adolescence, Une Bataille Après l’Autre – Les Nominations

Découvrez les nominations pour les Actor Awards (anciennement SAG Awards) qui récompensent les meilleures performances d’acteurs de l’année écoulée.
Les Actor Awards, nouveau nom des SAG Awards de la SAG-AFTRA, ont dévoilé ce mercredi les nominations pour leur édition 2026. Ces nominations ont été annoncées en direct sur la chaine Youtube de Netflix par James (Abbott Elementary) et Connor Storrie (Heated Rivalry).
Quinze catégories – six pour le cinéma et neuf pour la télévision – sont en lice aux Actors Guild Awards. Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie qui se tiendra le dimanche 1er mars et sera diffusée en direct sur Netflix.
Harrison Ford recevra à cette occasion le SAG-AFTRA Life Achievement Award, la plus haute distinction de la guilde récompensant l’ensemble de sa carrière et son engagement humanitaire.
Le film d’horreur à succès de Ryan Coogler, Sinners, a connu un succès fulgurant, obtenant des nominations individuelles pour les membres de la distribution Miles Caton, Wunmi Mosaku et Michael B. Jordan, tandis que le film dans son ensemble a été nominé pour son ensemble et ses cascadeurs.
Côté télévision, la mini-série Adolescence continue de briller avec les performances d’Owen Cooper, Stephen Graham, Erin Doherty et Christine Tremarco qui ont obtenu des nominations individuelles.
Les nominations complètes sont à voir ci-dessous.
Cinéma
Meilleur ensemble d’acteurs dans un film
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Une Bataille Après l’Autre
Sinners
Meilleure actrice
Jessie Buckley dans Hamnet
Rose Byrne dans Si J’en Avais la Force
Kate Hudson Sur Un Air de Blues
Chase Infinity dans Une Bataille Après l’Autre
Emma Stone dans Bugonia
Meilleur acteur
Timothée Chalamet dans Marty Supreme
Leonardo DiCaprio dans Une Bataille Après l’Autre
Ethan Hawke dans Blue Moon
Michael B. Jordan dans Sinners
Jesse Plemons dans Bugonia
Meilleur acteur dans un second rôle
Miles Caton dans Sinners
Benecio Del Toro dans Une Bataille Après l’Autre
Jacob Elordi dans Frankenstein
Paul Mescal dans Hamnet
Sean Penn dans Une Bataille Après l’Autre
Meilleure actrice dans un second rôle
Odessa A’zion dans Marty Supreme
Ariana Grande dans Wicked Partie II
Amy Madigan dans Evanouis
Wunmi Mosaku dans Sinners
Teyana Taylor dans Une Bataille Après l’Autre
Meilleure équipe de cascadeurs dans un film
F1
Frankenstein
Mission: Impossible – The Final Reckoning
One Battle After Another
Sinners
Télévision
Meilleur ensemble dans une série dramatique
La Diplomate
Landman
The Pitt
Severance
The White Lotus
Meilleur acteur dans une série dramatique
Sterling K. Brown dans Paradise
Billy Crudup dans The Morning Show
Walton Goggins dans The White Lotus
Gary Oldman dans Slow Horses
Noah Wyle dans The Pitt
Meilleure actrice dans une série dramatique
Britt Lower dans Sevrance
Parker Posey dans The White Lotus
Keri Russell dans La Diplomate
Rhea Seahorn dans Pluribus
Aimee Lou Wood dans The White Lotus
Meilleur ensemble dans une série comique
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
The Studio
Meilleur acteur dans une série comique
Ike Barinholtz dans The Studio
Adam Brody dans Nobody Wants This
Ted Danson dans Espion à L’ancienne
Seth Rogen dans The Studio
Martin Short dans Only Murders in The Building
Meilleure actrice dans une série comique
Kathryn Hahn dans The Studio
Catherine O’Hara dans The Studio
Jenna Ortega dans Mercredi
Jean Smart dans Hacks
Kristen Wiig dans Palm Royale
Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série
Jason Bateman dans Black Rabbit
Owen Cooper dans Adolescence
Stephen Graham dans Adolescence
Charlie Hunnam dans Monstre L’Histoire d’Ed Gein
Matthew Rhys dans The Beast in Me
Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série
Claire Danes dans The Beast in Me
Erin Doherty dans Adolescence
Sarah Snook dans All Her Fault
Christine Tremarco dans Adolescence
Michelle Williams dans Dying For Sex
Meilleure équipe de cascadeurs dans une série télévisée
Andor
Landman
The Last of Us
Squid Game
Stranger Things
La 32e cérémonie annuelle des Actor Awards sera diffusée en direct dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mars sur Netflix.
