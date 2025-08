Star Wars Starfighter : Matt Smith en méchant face à Ryan Gosling ?

Matt Smith aurait rejoint Ryan Gosling dans le film Star Wars Starfighter, réalisé par Shawn Levy.

Matt Smith est prêt à mener son prochain combat dans une galaxie très, très lointaine. Selon Deadline, la star de House of the Dragon et ancien Doctor Who, est à bord pour rejoindre Ryan Gosling dans Star Wars: Starfighter de Lucasfilm.

Pour le moment, gardez en tête que les studios n’ont pas confirmé cette information, elle reste ainsi à prendre avec précaution.

Bien que les détails exacts soient vagues sur le rôle de Smith, des sources affirment que ce sera l’un des rôles de méchant. Le casting s’est préparé sur le projet au cours des dernières semaines, Levy ayant rencontré un certain nombre d’acteurs pour ce rôle clé. Toujours selon Deadline, des sources affirment que les dirigeants ont pris la décision d’engager Smith pour jouer le prochain grand méchant de l’univers Star Wars.

Les détails à propos de Starfighter ont été dévoilés en avril lors de l’événement Star Wars Celebration à Tokyo. Le film se déroule cinq ans après les événements de Star Wars : Épisode IX – L’Ascension de Skywalker, qui concluait la saga Skywalker et constitue actuellement le dernier long métrage dans la chronologie de Star Wars.

Mia Goth est également à bord, avec Shawn Levy à la réalisation. Jonathan Tropper a écrit le scénario.

Le tournage de Star Wars Starfighter est prévu cet automne et devrait sortir le 28 mai 2027.

Source : Deadline / Crédit ©DR