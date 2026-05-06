Le Seigneur des Anneaux Hunt for Gollum : Techniques à l’ancienne et équipe originale

Andy Serkis affirme que le nouveau film Seigneur des Anneaux utilisera des « techniques plus anciennes » et des membres de l’équipe historique.

Andy Serkis donne un petit aperçu de son travail sur le prochain film de la saga du Seigneur des Anneaux. Le réalisateur, qui a incarné Gollum dans la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson et qui réalisera le prochain film dérivé, The Hunt For Gollum, a expliqué comment son nouveau film renouera avec les films originaux.

« Je suis absolument convaincu qu’on peut les réaliser ainsi, car nous le faisons », a déclaré Serkis à Den of Geek. « Toute l’équipe qui a travaillé sur les films originaux est revenue au département des décors ; les décorateurs, notamment. »

L’acteur-réalisateur a également souligné que son film fera appel à certaines techniques utilisées dans les films de Jackson. « Nous utilisons des miniatures ; nous employons des techniques anciennes et nous en intégrons également de nouvelles », a-t-il déclaré. « Nous devrons donc trouver le juste équilibre entre créer un univers familier et une histoire totalement inédite. »

« Nous utilisons davantage de prothèses pour les orcs, par exemple, et nous tournons entièrement en extérieur », a-t-il expliqué. « Ce film se situe entre l’univers de la trilogie du Hobbit et celui de la trilogie originale. De ce fait, il s’intègre parfaitement à l’histoire et au canon, mais techniquement, visuellement et stylistiquement, il vise à fusionner ces deux trilogies. »

Cependant, Serkis a précisé qu’il ne souhaitait pas simplement jouer la carte de la nostalgie. « Je suis très enthousiaste, et il ne s’agit pas d’un simple retour en arrière », a-t-il déclaré. « Il y a encore beaucoup à explorer avec le personnage de Gollum. »

Andy Serkis reprendra son rôle de Gollum, tandis qu’Elijah Wood et Ian McKellen seront de retour dans les rôles de Frodon et Gandalf. Lee Pace est également de retour dans le rôle de Thranduil. Il a aussi été précédemment annoncé que Kate Winslet rejoindrait le casting dans le rôle de Marigol.

Jamie Dornan a également rejoint le film et interprétera le rôle d’Aragorn précédemment tenu par Viggo Mortensen, tandis que Leo Woodall sera Halvard.

Le film marque le retour sur grand écran de l’univers de la Terre du Milieu, inspiré des œuvres de J.R.R. Tolkien. Il relate la périlleuse quête d’Aragorn pour capturer Gollum avant que la créature ne révèle l’emplacement de l’Anneau à Sauron. L’histoire, largement inspirée des notes de Tolkien, se situe entre « Le Hobbit » et « La Communauté de l’Anneau ».

Ce film de Warner Bros. a été écrit par Philippa Boyens, Fran Walsh, Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou. La production est assurée par Jackson, Boyens, Walsh et Zane Weiner.

Lord of the Rings The Hunt For Gollum est attendu dans les salles le 15 décembre 2027.

Source : Den of Geek / Crédit ©Warner Bros