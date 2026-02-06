Avengers Doomsday : Ian McKellen fait une révélation sur Magneto

Ian McKellen, alias Magneto, fait une révélation sur les actions de son personnage dans Avengers Doomsday.

Ian McKellen a révélé que Magneto allait faire des dégâts majeurs dans Avengers Doomsday.

L’acteur de 86 ans a récemment évoqué son expérience de retour dans le rôle de Magneto/Erik Lehnsherr pour le prochain film Marvel.

« Je ne comprends pas toujours l’intrigue des films dans lesquels je joue », a déclaré McKellen lors de son passage au Late Show mercredi. « Mais dans celui-ci, je ne pense pas dévoiler quoi que ce soit en disant que Magneto détruit le New Jersey. »

Levant les mains au ciel, il a lancé avec humour : « Je suis désolé pour ça, New Jersey ! C’est ma faute. »

McKellen a alors bondi de sa chaise pour recréer la scène devant l’animateur Stephen Colbert et son public.

« Je me tiens debout et je fais semblant de faire ça », explique-t-il en agitant les mains pour mimer ses super-pouvoirs. « Le vent souffle dans mes cheveux, j’essaie d’avoir l’air féroce et magnétique. Et le réalisateur crie dans le haut-parleur : « Ian, aie l’air plus furieux ! » »

McKellen a raconté qu’il avait ensuite essayé de grogner face à la caméra, mais que cela n’avait pas suffi. « Il m’a dit : « Crie quelque chose ! » J’ai répondu : « Quoi ? » Il a rétorqué : « Crie la pire chose qui te vienne à l’esprit ! » Alors j’ai crié : « Mar-a-lago ! » »

Mar-a-lago est, bien sûr, la résidence privée du président des Etats-Unis Donald Trump.

McKellen a incarné Magneto dans la trilogie originale X-Men, interprétant le mutant maléfique dans X-Men (2000), X-Men 2 (2003) et X-Men : L’Affrontement final (2006). Il est également apparu dans Wolverine : Le Combat de l’immortel (2013) et X-Men : Days of Future Past (2014).

McKellen fait partie des acteurs qui reprendront leurs rôles dans Doomsday. La distribution comprend également Patrick Stewart dans le rôle de Charles Xavier/Professeur X, Alan Cumming dans celui de Kurt Wagner/Nightcrawler, Rebecca Romijn dans celui de Mystique, James Marsden dans celui de Scott Summers/Cyclope et Kelsey Grammer dans celui de Hank McCoy/Beast.

Avengers Doomsday sort en France le 16 décembre 2026.

Crédit ©Disney/Marvel/Fox