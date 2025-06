Superman : James Gunn confirme la durée du film et nie une pression de Warner Bros

James Gunn confirme la durée de son film Superman et dissipe la rumeur selon laquelle Warner Bros. l’a forcé à la réduire.

Superman, le film tant attendu de DC Comics sortira le mois prochain et il y a des rumeurs sur la durée du long-métrage de James Gunn.

Un utilisateur de Threads a demandé à Gunn si la durée de Superman de 2 heures et 9 minutes était correcte, ce à quoi le cinéaste et co-dirigeant de DC Studios a répondu, confirmant qu’elle était exacte.

« Y compris les crédits/post-crédits, la durée est de 2 heures 9 minutes », a confirmé Gunn.

Discutant du même sujet, un autre utilisateur a demandé à Gunn s’il était vrai que Warner Bros. l’avait forcé à raccourcir le film.

« Zéro vérité à cela », a répondu Gunn, ajoutant : « Et ils ne le pourraient même pas s’ils le voulaient. C’est un film de DC Studios. »

Superman a été écrit, réalisé et coproduit par Gunn, et c’est le premier film de l’univers DC intitulé Chapitre un : Dieux et Monstres. Le film met en vedette David Corenswet dans le rôle titre explorant le voyage de Clark Kent pour se réconcilier avec son héritage kryptonien et sa famille adoptive à Smallville.

Corenswet jouera aux côtés de Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Edi Gathegi (Michael Holt / Mister Terrific), Anthony Carrigan (Rex Mason / Metamorpho), Nathan Fillion (Guy Gardner / Green Lantern) et Isabela Merced (Kendra Saunders / Hawkgirl).

Parmi les autres acteurs qui figurent au générique, on trouve Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, Wendell Pierce, Skyler Gisondo, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Christopher McDonald, Sara Sampaio et Terence Rosemore.

Egalement présents : Frank Grillo dans le rôle de Rick Flag Sr., María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer, et Milly Alcock dans le rôle de la cousine de Superman, Kara Zor-El, également connue sous le nom de Supergirl.

Superman sort le 9 juillet prochain dans les salles françaises.

Crédit ©Warner Bros