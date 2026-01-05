Supergirl : En quoi le film est similaire aux Gardiens de la Galaxie

James Gunn explique en quoi le film DC Supergirl est similaire aux Gardiens de la Galaxie de Marvel.

À moins de six mois de sa sortie, Supergirl est l’un des films les plus attendus de 2026. Après le succès phénoménal de Superman, il poursuit le développement du nouvel univers DC créé par James Gunn et Peter Safran avec une protagoniste très différente.

Bien que Kara Zor-El soit la cousine de Superman, elle est une héroïne à part entière, et son histoire emmènera les fans aux confins de la galaxie DC. À ce titre, James Gunn a évoqué les similitudes entre ce film et sa précédente trilogie intergalactique des Gardiens de la Galaxie.

Le patron de DC Studios a déclaré à Variety : « Je pense qu’il s’agit d’un film de space fantasy, un peu comme “Les Gardiens”, mais il est basé sur le roman de Tom King. Sans le suivre à la lettre, il en reprend néanmoins beaucoup d’éléments essentiels. »

« J’ai vraiment hâte que le public voie le film et découvre Milly », a poursuivi Gunn. « Ça va être génial. »

Plus loin dans l’interview, le co-PDG de DC Studios a également abordé l’avenir de l’univers cinématographique DC suite au projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Netflix.

« Est-ce que j’ai des attentes ? » a expliqué Gunn. « Non, pas vraiment, car tout est encore incertain. » Malgré l’incertitude qui plane sur le sort de Warner Bros., il trouve l’opportunité de travailler avec la nouvelle maison mère « vraiment enthousiasmante », préférant « espérer et prier pour le meilleur ».

« J’ai vécu ce genre de changements tellement de fois que je ferai toujours attention à ce que je souhaite, car on ne sait jamais vraiment avant de savoir », a-t-il conclu. « J’espère que tout se passera bien, et je pense que c’est passionnant. Chaque direction recèle des possibilités passionnantes pour DC, alors je suis impatient de voir où cela nous mènera. »

Pour Gunn, l’enthousiasme suscité par la création de l’univers DC trouve son origine dans sa passion de toujours pour les super-héros. « C’est un privilège de pouvoir accompagner ces personnages dans les prochaines étapes de leur existence médiatique », a ajouté le réalisateur. « C’est passionnant de contribuer à façonner la nouvelle génération de super-héros tels qu’ils sont perçus aujourd’hui. »

Le film est adapté de la série de comics Supergirl : Woman of Tomorrow de Tom King (2022), illustrée par Bilquis Evely et adaptée au cinéma par Ana Nogueira.

Le film Supergirl suivra Kara alors qu’elle est approchée par la guerrière galactique Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), qui demande de l’aide pour traquer ceux qui ont tué son père et détruit son monde. Matthias Schoenaerts (The Old Guard) jouera le méchant Krem de la Colline Jaune, tandis que Jason Momoa (ancien Aquaman) fera ses débuts dans le rôle de Lobo, un chasseur de primes spatial à moto issu des comics.

Réalisé par Craig Gillespie Supergirl est prévu en salles le 26 juin 2026.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros