Game of Thrones : Le film écrit par Beau Willimon, le créateur de House of Cards

Warner Bros engage Beau Willimon, créateur de House of Cards et scénariste de Andor, en tant que scénariste pour le film Game of Thrones.

Le film Game of Thrones progresse. A l’automne 2024, Warner Bros a annoncé la mise en développement d’un film dans l’univers créé par George R.R. Martin et aujourd’hui, un scénariste a été engagé. Selon Page Six Hollywood, Beau Willimon (Andor) rejoint le projet en tant que scénariste.

Si les détails de l’intrigue restent encore secrets, le film devrait se concentrer sur Aegon Ier, premier Seigneur des Sept Couronnes et fondateur de la dynastie Targaryen, la famille royale au cœur de la saga. Ce serait la première fois qu’Aegon Ier sera porté à l’écran.

Aucun créatif n’avait été annoncé lorsque les premières rumeurs concernant le développement d’un film Game of Thrones ont circulé il y a quelques années. Depuis, HBO a renouvelé la série dérivée House of Dragon the pour deux saisons supplémentaires, et la série dérivée suivante, A Knight of the Seven Kingdoms, a été diffusée au début de l’année et est disponible sur HBO Max.

Adaptée de la saga littéraire à succès de George R.R. Martin, Game of Thrones nous transporte à travers les continents de Westeros et d’Essos, suivant les luttes acharnées de familles nobles pour le Trône de Fer.

La série originale, créée par David Benioff et D.B. Weiss, a été un véritable phénomène culturel. Diffusée pendant huit saisons, de 2011 à 2019, elle a généré des audiences considérables et accumulé une multitude de récompenses, dont 59 Emmy Awards.

Nommé aux Oscars et sept fois aux Emmy Awards, surtout connu pour avoir créé la série House of Cards sur Netflix, Willimon a récemment été salué pour son travail sur la série Star Wars Andor, diffusée sur Disney+. Producteur exécutif de Severance sur Apple TV+, il a également écrit les scénarios des films Marie Stuart, reine d’Écosse et Les Marches du pouvoir.

On attend désormais plus d’information sur le casting et la réalisation de ce film Game of Thrones.

Source : Page Six Hollywood, Deadline / Crédit ©Warner Bros