Ironheart : Un méchant Marvel très attendu fait son entrée dans le final

Critique des derniers épisodes de la série Marvel Ironheart qui voit l’arrivée d’un méchant très attendu des fans du MCU. Spoilers.

Après des années d’attente, Ironheart a enfin été diffusée sur Disney+ et la série centrée sur Riri Williams (Dominique Thorne) cachait un personnage très important que les fans de Marvel attendaient depuis très longtemps. Mais avant d’en arriver à ce méchant, la série s’est avérée être une plongée intéressante dans le monde de Riri Williams, génie de la technologie. Et même 6 épisodes sont un peu juste et manquent de moments de respiration, on finit par s’attacher non seulement à elle mais aussi aux personnages qui l’entourent.

On se retrouve à vouloir en voir plus de ces personnages et on a clairement besoin d’une explication de ce qui se passer avec ce cliffhanger massif à la fin. Si certains espéraient une apparition d’une manière ou d’une autre, Iron Man (Robert Downey Jr.), n’est pas présent dans la série malgré ses liens avec le personnage principal et la façon dont l’héritage de Tony Stark est régulièrement mentionné.

Cependant, il y a beaucoup à aimer et la nouvelle armure d’Ironheart améliorée par la magie pourrait aider à préparer le terrain pour le retour de Downey en tant que Doctor Doom (Fatalis en VF) dans Avengers : Doomsday mais aussi s’étendre de manière générale dans le MCU.

Méphisto est enfin là

La seconde moitié de la saison comportait de nombreuses surprises, dont certaines fonctionnaient et d’autres non. Même s’il s’est certainement passé beaucoup de choses dans les trois derniers épisodes d’Ironheart, on ne pas s’empêcher de plonger directement dans l’événement principal.

Après des années de théories sur l’endroit où il pourrait apparaître, qui ont commencé en 2021 avec WandaVision, Méphisto a finalement fait ses débuts dans Ironheart. Non seulement cela, mais les rumeurs sur qui le jouerait se sont avérées exactes, Sacha Baron Cohen est bien celui qui incarne Méphisto.

Le démon a une longue histoire dans les comics Marvel (il est apparu pour la première fois dans une bande dessinée Silver Surfer en 1968) et est connu pour utiliser la magie et les accords faustiens pour tenter de voler les âmes de divers héros.

Les débuts du personnage changent la donne à la fois pour la série et pour MCU au sens large. Dans Ironheart, Mephisto bouleverse la vie de Riri Williams, dans le bon comme dans le mauvais sens car elle pourrait bien y perdre son âme.

Pacte avec le diable

Il est choquant de voir Riri conclure un accord avec Méphisto. Le méchant lui a dit qu’il voulait construire quelque chose d’emblématique avec son esprit unique et en échange du fait que Riri soit marquée par leur contrat, il lui a donné la seule chose qu’elle voulait le plus au monde.

C’est un crève-cœur à la fin de l’épisode 5 d’Ironheart quand il semblait que l’IA Natalie avait été supprimée pour toujours. On pensait alors ne jamais la revoir jusqu’à ce que Méphisto donne à Riri quelque chose d’encore mieux que le retour de l’IA : il a ramené la vraie Natalie d’entre les morts.

Clairement, l’histoire la plus émouvante de la série reste le lien fort entre Riri et Natalie et sa mort tragique qui a fini par être la force derrière la création de son armure. On comprend ainsi parfaitement que Riri succombe à la tentation de Méphisto et qu’elle passe un accord avec le diable incarné. Et même après tout ce qu’elle a vu le Hood faire sous son influence, même si elle hésite, elle ne résiste pas parce que cela signifiait récupérer Natalie.

Magie et technologie

L’une des meilleures parties de l’incursion de Marvel Studios sur Disney+ est le nombre de séries liées à la magie/sorcellerie que nous avons vues dans la franchise (WandaVision, Agatha All Along). Bien que le lien des films avec la magie reste en grande partie lié à Doctor Strange, les séries ont introduit plusieurs concepts et personnages passionnants dans ce côté de la franchise.

Zelma Stanton (Regan Aliyah) est probablement l’un des meilleurs nouveaux personnages à faire son entrée. Son rôle dans la seconde moitié de la saison a permis d’aider Riri à comprendre le Hood, nous donnant des indices sur qui pourrait être son maître. Elle pensait que c’était Dormammu mais il a fini par être une mauvaise direction puisque c’était en réalité Méphisto.

C’est grâce à Zelma que Riri a réussi à trouver un moyen de combattre le Hood. Avec une nouvelle armure alliant technologie et magie, Riri a fini par être trop puissante et intelligente pour Parker Robbins (Anthony Ramos).

Un méchant sous utilisé et héroïne complexe

Le Hood s’est montré très prometteur tout au long de la saison, mais on a l’impression que la série aurait pu faire plus avec lui. Le voir envoyer son équipe après Riri (parce qu’elle est responsable de la mort de son cousin John), était excitant et l’origine de la connexion entre Hood et Mephisto était intrigante, cela étant dit, il a été vaincu beaucoup trop facilement. Mais la série laisse clairement entendre que ce n’est pas la fin du chemin pour le personnage. La scène post-générique montre Parker approchant Zelma dans sa boutique pour obtenir son aide sur de la « magie lourde ». Il est clairement toujours après le pouvoir et la fortune.

Le parcours de Riri dans la série était différent de ce à quoi on s’attendait. Au départ, elle est tombée dans le monde criminel pour obtenir de l’argent pour son armure, puis elle a passé un pacte avec le diable pour récupérer sa meilleure amie. Avec Riri appartenant essentiellement à Méphisto, Zelma et Hood (s’il change) pourraient être les seuls à pouvoir la sauver, ce qui renverserait l’intrigue de la série de manière passionnante.

Riri est un personnage complexe, elle est loin d’être parfaite et c’est ça qui la rend intéressante. Tout n’est pas noir ou blanc et beaucoup de ses décisions mettent du monde en péril. Elle aurait pu être une amie meilleure pour Zeke et elle aurait aussi être plus honnête avec ses proches, mais cela donne du relief à Riri. Son cœur est bon mais ses actions sont parfois répréhensibles et la mette dans une mauvaise position.

La série aborde aussi des sujets déjà traités dans le MCU mais de manière différente comme le deuil ou encore le rapport au père. L’instabilité mentale est aussi un thème qui revient régulièrement dans l’univers Marvel et qui est traité ici avec Zeke.

Une suite ?

Pour le moment, aucune décision n’a été prise concernant l’avenir d’Ironheart. Alors que la série faisait partie du plan initial de Marvel en matière de séries d’événements, dont beaucoup n’étaient jamais censées avoir une deuxième saison, le nouveau mandat du MCU est d’avoir davantage de séries multi-saisons. Il y a ainsi espoir qu’une saison 2 d’Ironheart pourrait avoir lieu, et cela permettrait à Marvel d’explorer l’un des plus gros ajouts de la franchise depuis des années sans encombrer ses films.

Si Disney+ décide de renouveler la série, il existe une configuration solide pour la saison 2 d’Ironheart. On pourrait ainsi en voir plus de la dynamique de Mephisto et Riri et on attend aussi de voir une rédemption pour elle parce que pour le moment, elle est sur une pente glissante qui pourrait lui couter énormément.

L’intégrale de la série Ironheart est disponible sur Disney+.

Crédit ©Marvel Studios/Disney+