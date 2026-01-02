Marvel : Jordan Peele pour réaliser un film du MCU ?

La société de production de Jordan Peele, Monkeypaw Productions, a laissé entendre une possible collaboration entre le réalisateur et Marvel Studios.

Jordan Peele va-t-il rejoindre le MCU en tant que réalisateur ? C’est la question que beaucoup se posent depuis la fin de l’année 2025.

Des rumeurs persistantes laissaient entendre que Marvel Studios avait courtisé le réalisateur de Get Out dans l’espoir qu’il réalise un futur film pour le studio. Ni Marvel ni Peele n’avaient commenté ces rumeurs, il n’y avait donc aucune raison d’y croire… jusqu’à cette semaine.

Lundi, sur les réseaux sociaux, Monkeypaw Productions, la société de production de Peele, a réagi à une publication affirmant que Marvel souhaitait que le réalisateur de Nope réalise un film de l’Univers Cinématographique Marvel. Le compte a ajouté de manière énigmatique l’emoji yeux 👀 à sa publication, laissant entendre que des informations à ce sujet pourraient être révélées prochainement.

Mardi, le même compte s’est moqué des fans qui avaient tiré des conclusions hâtives après la publication initiale. « Quand Internet pense que vous préparez un reboot de Blade parce que vous avez dit 👀 », a écrit le compte Monkeypaw en légende d’une capture d’écran de Peele tirée du sketch « Sexy Vampires » de la saison 3 de Key & Peele.

When the internet thinks you’re making a Blade reboot because you said 👀 pic.twitter.com/ERzZ7Jr7RR — Monkeypaw Productions (@Monkeypaw) December 30, 2025

Le compte Instagram de Monkeypaw a également réagi mardi en partageant une publication de Complex dans sa story Instagram, intitulée « La société de Jordan Peele a teasé un prochain film Marvel ». Monkeypaw a ajouté : « Monsieur le Juge, nous ne confirmons ni n’infirmons cette information. »

Les prochains projets de Marvel seront Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars, dont les sorties sont prévues en décembre 2026 et 2027. Ces deux films sont réalisés par les frères Russo.

Le studio n’a pas encore annoncé de nouveaux films au-delà de ces deux longs-métrages Avengers, mais un projet annoncé précédemment reste à concrétiser : Blade, dévoilé en 2019 avec Mahershala Ali dans le rôle principal. Plusieurs réalisateurs et scénaristes se sont succédés sur le film qui n’a toujours pas décollé. Aucun réalisateur n’est actuellement attaché à ce projet.

Il y a presque 10 ans, Peele a déjà déclaré n’avoir aucun intérêt pour les films de super-héros, ni pour les franchises en général. Lors d’une interview accordée à Screen Junkies en 2017 pour la promotion de Get Out, on lui a demandé s’il souhaiterait réaliser un film pour Marvel, DC ou Lucasfilm.

« Aucun », a-t-il répondu à l’époque. « Ces huit dernières années, j’ai écrit quatre autres scénarios dans le genre de l’horreur sociale. Je pense que ce qui plaît au public dans ce film, c’est son originalité : on ne le retrouve nulle part ailleurs. Je considère donc que ma responsabilité envers le monde est de continuer à réaliser des films originaux, de proposer une horreur plus subtile, une horreur divertissante qui ait du sens. C’est ma raison d’être. »

Alors Peele a-t-il changé d’avis ou reste-t-il sur sa position ? Evidemment, pour l’instant, que ce soit du côté de Peele ou de Marvel, aucun représentant ne s’est prononcé sur ce sujet. Il faudra donc être patient pour savoir si Monkeypaw ne fait que troller la toile ou s’il y a du vrai derrière cette rumeur.

