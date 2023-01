Box office : Avatar La Voie de L’eau continue de battre des records; M3GAN démarre fort

Avatar La Voie de L’eau devient le 7è film le plus rentable de tous les temps, alors que le film M3GAN fait un bon démarrage au box office nord-américain.

La suite d’Avatar de James Cameron, La Voie de L’eau, continue son règne au box office et a gagné 45 millions de dollars supplémentaires ce week-end, portant le total à 516 millions de dollars en Amérique du Nord.

Le film devient ainsi le 7e film le plus rentable de tous les temps, puisqu’il dépasse les 1,7 milliard de dollars au box office mondial, dépassant Jurassic World de 2015 (1,67 milliard de dollars) et Le Roi Lion de 2019 (1,66 milliard de dollars). Et clairement, le film n’a pas fini de grimper les échelons.

Sur le marché français, le film continue de battre des records avec 107,2 millions de dollars et ne devrait pas tarder à dépasser les 10 millions d’entrées. Le dernier film à avoir atteint ce chiffre en France est Le Roi Lion, la version sortie en 2019.

Et si La Voie de L’eau est difficile à battre, un film à petit budget est en train de devenir un phénomène dans les salles de cinéma américaines et sur les réseaux sociaux. M3GAN (prononcé Megan), réalisé par Gerard Johnstone, centré sur une poupée IA meurtrière, a dépassé les attentes au box-office US avec un début à 30,2 millions de dollars, selon Comscore.

Le film avec Allison Williams, Jenna Davis, Amie Donald et Violet McGraw est le deuxième film d’horreur de science-fiction à faire un lancement à plus de 30 millions de dollars depuis Alien: Covenant en 2017 (36 millions de dollars), suivi de Nope de l’année dernière (44 millions de dollars) de Jordan Peele. Il a rapporté un total mondial de 45 millions de dollars.

En France, M3GAN est sorti le 28 décembre dernier et a cumulé 218 120 entrées pour sa première semaine en salles.

