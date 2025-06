Fast & Furious 11 : Le personnage de Paul Walker de retour pour la fin

Vin Diesel annonce la date de sortie du dernier film Fast & Furious, un retour aux sources ainsi que le retour de Brian O’Conner, le personnage de Paul Walker.

Le film final de Fast & Furious est en route et comprendra encore plus de visages familiers que ce que les fans attendaient.

Ce week-end, Vin Diesel a surpris une foule au FuelFest à Pomona, en Californie, avec une annonce spéciale sur le dernier film de la franchise. En plus de révéler la date de sortie du film, l’acteur a annoncé la nouvelle du retour d’un certain personnage préféré des fans.

« Le studio m’a dit : ‘Vin, pouvons-nous s’il te plaît avoir le final de Fast & Furious [en] avril 2027’ », a commencé Diesel, devant la foule enthousiaste. « J’ai dit : ‘Sous trois conditions.’ »

Il a ensuite exposé ses conditions : « Premièrement, ramener la franchise à Los Angeles ! La deuxième chose était de revenir à la culture automobile, aux courses de rue », a-t-il expliqué. « La troisième chose était de réunir Dom et Brian O’Conner. »

Diesel fait référence au personnage précédemment incarné par Paul Walker, qui a joué dans six épisodes de la franchise avant d’être tué dans un accident de voiture en novembre 2013 à l’âge de 40 ans.

Cela étant dit, Diesel n’ait donné aucun détail sur la façon dont le retour de Brian dans la franchise se fera.

L’accident de Walker en 2013 s’est produit alors qu’il tournait encore Fast and Furious 7, mais les cinéastes ont tout de même pris le temps de donner à son personnage un véritable adieu et ne l’ont pas tué. Pour compléter ses scènes, la production a fait appel à différents doublures, à des images de synthèse, et a même eu l’aide des frères de Walker pour assurer une grande ressemblance physique.

Quant au départ du personnage, Brian a fait un dernier tour avec Dominic Toretto (Diesel), pour vaincre Deckard Shaw (Jason Statham) avant de se rendre compte que ses jours sur la route étaient terminés. La scène finale a vu Brian et Dom faire une dernière course, avant d’arriver à un embranchement de la route où Brian est allé dans un sens et Dom dans l’autre.

Fast & Furious se dirige maintenant vers son onzième et dernier volet qui sera réalisé par Louis Leterrier.

