Spider-Man Brand New Day : Premières réactions positives

Découvrez les premières réactions de la presse américaines après la première de Spider-Man Brand New Day.

Spider-Man est de retour sur grand écran. Depuis sa dernière apparition en 2021 dans No Way Home, les fans ont attendu avec impatience pour découvrir la suite des aventures du Peter Parker incarné par Tom Holland dans le MCU. Alors que la Phase 6 doit s’achever en 2027, Spidey fait enfin son grand retour dans ce qui s’annonce comme l’un de ses chapitres les plus singuliers à ce jour.

Après une campagne marketing d’envergure, Spider-Man: Brand New Day sort en salles cette semaine avec une . Toutefois, comme plusieurs membres de la presse ont pu voir ce blockbuster estival en avant-première hier soir, les premières réactions (sans spoilers) commencent désormais à tomber.

Molly Freeman (ScreenRant) : « Je ne dis pas cela à la légère : #SpiderManBrandNewDay est le meilleur film Spider-Man à ce jour. C’est le film Marvel qui semble le plus ancré dans la réalité, avec ses liens au MCU, tout en proposant une histoire simple. Il est porté par ses personnages et offre de véritables enjeux. C’est ce à quoi les films Marvel — et tous les films de super-héros — devraient aspirer. »

Laura Sirikul (Forbes) : « #spidermanbrandnewday est sacrément bon. C’est un film touchant, très bien écrit et doté d’un excellent rythme. Les effets visuels et l’action sont spectaculaires ; on n’a pas du tout l’impression d’être dans un jeu vidéo, contrairement aux précédents opus. Le film soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses pour l’avenir. #spiderman »

Erik Davis de Fandango écrit : « Spider-Man: Brand New Day de Destin Daniel Cretton insuffle une énergie féroce à la nouvelle aventure de l’Homme-Araignée. Le film offre toutes les sensations fortes que l’on attend d’un Spider-Man porté par Tom Holland, tout en se révélant plus profond, plus réfléchi et plus mature que la précédente trilogie.

Cette maturité se retrouve aussi dans les scènes d’action. Destin Daniel Cretton met en scène certaines des meilleures séquences de combat du Spider-Man de Tom Holland. À la croisée du film d’enquête, du thriller psychologique et de la comédie de duo (les échanges entre Spider-Man et le Punisher sont un véritable régal), le long métrage emprunte des directions inédites avant de devenir une véritable déclaration d’amour aux fans. Quand vous le verrez, vous comprendrez pourquoi.

Et oui, le mystère autour du personnage de Sadie Sink trouve une réponse à la hauteur des attentes. Elle est tout simplement parfaite. »

Brandon Pope : « #SpidermanBrandNewDay est peut-être le film Marvel le plus Marvel (…). Destin Daniel Cretton rend hommage aux médias bien-aimés de #Spiderman – en particulier Raimi – pour créer quelque chose d’émouvant et d’excitant. Hulk et Punisher sont à la hauteur. Une grande révélation est à la hauteur. Le meilleur de la série Spidey de Tom Holland ».

Joe Deckelmeier (MovieWeb) : « #SpiderManBrandNewDay est sans conteste le meilleur film Spider-Man à ce jour. De l’action incroyable, de véritables enjeux émotionnels, des surprises de taille ; Peter et Frank volent la vedette à chaque fois qu’ils partagent l’écran. C’est LE film de l’été ! Tom Holland et Sadie Sink sont époustouflants dans ce film ! »

Germain Lussier (Gizmodo) : « Ne faites pas attention à moi. Je suis juste assis là, en larmes, après avoir vu #SpidermanBrandNewDay. C’est un film colossal qui jongle avec une bonne demi-douzaine d’intrigues parallèles, toutes plus réussies les unes que les autres. L’ensemble peut sembler un peu dense, mais tout s’articule si magnifiquement que le résultat est une réussite totale. »

Sean Chandler : « #SpiderManBrandNewDay est le film Spider-Man plus mature et ancré à New York que j’attendais. Le duo Spider-Man/Punisher fonctionne à merveille. Le film réserve de nombreux rebondissements amusants. Il est peut-être un peu trop chargé, et je crois bien que nous avons affaire à un nouveau cliché pour le troisième acte des films de super-héros. Je suis ressorti TRÈS satisfait ! Les fans vont adorer ! »

Wendy Lee Szany, (The Movie Couple) : « #SpidermanBrandNewDay est fantastique, rien à redire. De l’action de haut vol ! J’adore la façon dont l’histoire approfondit les conséquences du choix de Peter (dans NWH) et leur impact sur sa vie, aussi bien en tant que Peter qu’en tant que Spider-Man. Il y a assurément des moments très émouvants. On aurait dit un mini-film Avengers. »

Nadya Martinez (Gotham Geek Girl) : « 1) Le #SpiderMan #BrandNewDay de Cretton est sans conteste le meilleur film @SpiderManMovie depuis le SM2 de Raimi. Vraiment drôle et touchant, avec une narration centrée sur les personnages et des interprétations habitées. Pas de caméos inutiles ; tout semblait cohérent et porteur de sens. 2) #SpiderManBrandNewDay est magnifiquement filmé, regorgeant de séquences de voltige exceptionnelles — dynamiques, fluides et aériennes —, d’action acrobatique intense et de points de vue incroyables ; on se serait cru tout droit sorti d’un jeu d’Insomniac ! Continuez à confier à @destindaniel tous les films de super-héros qu’il désire. »

La presse US est donc emballée par ce nouveau volet de Spider-Man, reste à savoir comme le public va réagir et s’il partage le même avis.

Spider-Man Brand New Day sort le 29 juillet dans les salles de cinéma françaises.

Crédit ©Sony/Marvel