Avatar 3 de Feu et de Cendres : Première bande-annonce du troisième volet

Découvrez la première bande-annonce de Avatar de Feu et de Cendres, troisième volet de la saga de James Cameron.

Après quelques jours d’exclusivité dans les salles de cinéma pour les spectateurs allant voir Les 4 Fantastiques, la bande-annonce du film Avatar de Feu et de Cendres est enfin disponible en ligne.

Comme cela a déjà été annoncé durant la promo d’Avatar : La Voie de l’Eau, tous les clans Na’vi ne sont pas gentils, et nous savions depuis un moment que le peuple des Cendres allait poser des problèmes. Et les militaires humains dirigés par Recom Miles Quaritch (Stephen Lang) ne lâchent pas prise.

La bande-annonce montre la famille de Jake Sully (Sam Worthington) et les Metkayina unissant leurs forces pour lutter contre Varang et ses forces ardentes, qui se sont alliées à Quaritch. Il semble que Varang ait la capacité de contrôler le feu et ses flammes brûlent des parties de la forêt de Pandore. « Votre déesse n’a aucune domination ici », dit-elle de façon menaçante à la fin de la bande-annonce.

Aux côtés de Sam Worthington et Zoe Saldaña, le casting de retour comprend Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco et Dileep Rao. Oona Chaplin incarne le chef du peuple Ash, Varang. David Thewlis et Michelle Yeoh rejoignent également le casting.

Réalisé par James Cameron, Avatar de Feu et de Cendres sort le décembre dans les salles.

Avatar : De Feu et de Cendres – Première bande-annonce (VF)

Avatar : De Feu et de Cendres – Première bande-annonce (VOST)