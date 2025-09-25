Avatar 3 De Feu et de Cendres : Une bande annonce aux images époustouflantes de réalisme

Le réalisateur de Titanic livre un spectacle visuel époustouflant pour la bande annonce de son troisième opus dédiés au petits hommes bleus. Reste à savoir si le film au-delà de ses prouesses techniques proposera une histoire différente de ses précédents opus

Techniquement, Avatar 3, De Feu et de Cendres se veut comme un monument du cinéma, tout du moins sur la technique. Cameron et Weta Digital y repoussent encore les limites du photoréalisme avec des environnements volcaniques saisissants et des récifs bioluminescents d’un réalisme troublant comme le montre les premières images du film avec une bande annocne à couper le souffle visuellement.

Avec de La 3D haute fréquence (120 fps), lesplans d’Avatar 3, De Feu et de Cendres procurent une immersion encore plus inédite, où chaque particule de cendre semble posséder une présence physique confondante. l’eau et les textures des des divers batiments de bois, du sables et autres environnement sont d’une finesse assez folles, frolant avec la réalité.

Des images qui ont l’air encore plus vraies que nature, confondant réalité et générations d’images 3D comme jamais jusque là. La bande annocne s’accompagne de l’affiche officielle du film qui met en avant le peuple des cendres avec sa chef. Une personnage importante visiblement dans l’affrontement qui est à venir.

Coté narratif on peut voir que le film se concentrera toujours sur la famille Sully et son combat contre les humains colonisateurs, avec le grand retour du Toruk. Un combat qui semble toujours dans la veine de ce qu’on a pu voir plus tôt, avec peut être quelques nouveautés, notamment la capacité d’un humain a pouvoir respirer l’air de la planète Na’vi sans masque.

Reste à savoir si James Cameron arrivera à renouveler et étonner avec son histoire qui semble suivre le même chemin de fer et arcs narratifs de ses deux premiers opus.

Pour le savoir il faudra attendre la sortie Avatar 3 De Feu et de Cendres prévue en France pour le 17 décembre prochain.

Avatar 3 De Feu et de Cendres : Nouvelle Bande annonce VOST

crédit photos © 20th Century Fox / Disney