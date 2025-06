Spider-Man Brand New Day : Le Punisher de Jon Bernthal sur grand écran

Jon Bernthal rejoint Tom Holland dans le film Marvel Spider-Man : Brand New Day et reprendra son rôle de Punisher.

Jon Bernthal est apparu dans plusieurs séries télévisées Marvel dans le rôle du justicier sans pitié le Punisher y compris sa propre série éponyme.

Maintenant, il porte ses armes sur grand écran et fait désormais partie du MCU au sens large.

Bernthal rejoint Tom Holland dans Spider-Man : Brand New Day, le dernier film Spider-Man de Sony et Marvel. Destin Daniel Cretton réalise le long métrage, qui sera tourné en Angleterre cet été et dont la date de sortie est le 31 juillet 2026.

Une grande partie du film reste entourée de mystère. Les rumeurs qui circulent sur le film répertorient plus d’une douzaine de méchants possibles, allant des chefs du crime aux symbiotes extraterrestres, qui pourraient apparaître dans le long métrage, ainsi que quelques versions différentes de Hulk.

Tout ce qu’on sait pour le moment de manière officielle est que Zendaya et Jacob Batalon reprendront leur rôle respectif de MJ et Ned, cependant, l’importance de ces rôles reste incertaine. Sadie Sink (Stranger Things), est jusqu’à présent, la seule nouvelle personne annoncée au casting.

L’histoire se déroule après les événements du film précédent, Spider-Man : No Way Home, dans lequel l’existence de Peter Parker en tant que Spider-Man a été effacé et ce dernier se retrouve seul après le décès de sa tante May.

La présence de Punisher semble indiquer un angle légèrement plus terre à terre sur l’histoire puisque le personnage se trouve généralement dans les coins plus graveleux de l’univers de Marvel et dans les comics, il est plus du genre à utiliser ses poings, des couteaux et des fusils pour se battre, plutôt que d’avoir recours à des sorts / de la magie ou des technologies sophistiquées ou extraterrestres.

Bernthal est apparu pour la première fois en tant que justicier Frank Castle, alias le Punisher, dans la série Daredevil Netflix de Marvel, puis a joué dans sa propre série qui a duré deux saisons. Il est récemment revenu pour quelques épisodes dans Daredevil : Born Again sur Disney+.

Le personnage reviendra dans la saison 2 de Born Again et aura également son propre film spécial (co-écrit par Bernthal) sur Disney+.

Bernthal et Holland ont une histoire charmante ensemble en ce qui concerne Marvel. Alors que les deux acteurs travaillaient sur le long métrage Pilgrimage (2017), ils se préparaient en parallèle à auditionner pour leur rôle respectif Marvel. Ils se sont ainsi entraidés avec leurs vidéos d’audition et ont décroché les rôles et vont désormais partager l’écran dans le MCU.

Source : THR / Crédit ©Marvel Studios/Disney