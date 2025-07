Spider-Man : Le MCU ne peut pas utiliser Miles Morales en live-action

Sony ne veut pas que Marvel introduise une version live-action du Spider-Man de Miles Morales dans le MCU, selon Kevin Feige.

Miles Morales est encore très loin d’intégrer le MCU. En effet, Sony, qui détient les droits du personnage, a dit à Marvel de ne pas introduire la version Miles Morales de Spider-Man en live-action dans le MCU.

C’est ce qu’a déclaré le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, à qui on a demandé quand une version du jeune héros populaire de Spidey pourrait apparaître en live-action, après être apparue précédemment dans les films Spider-Verse d’animation élégants de Sony.

Mais pour l’instant, il semble que nous devrons attendre. Dans une interview de presse en table ronde à laquelle a participé Variety, Feige a déclaré que les propres projets de Marvel pour un Miles Morales en direct n’étaient actuellement « nulle part », selon les souhaits de Sony.

« On nous a dit de rester à l’écart », a poursuivi Feige, suggérant que cette demande restera effective au moins jusqu’à la conclusion de la trilogie Spider-Verse de Sony. La dernière partie, Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, devrait sortir le 23 juin 2027.

Depuis un certain temps, les fans de Marvel pensent que le MCU met doucement en place l’introduction de Miles et qu’il pourrait faire partie du quatrième film Spider-Man de Tom Holland, Spider-Man : Brand New Day, suite à plusieurs indices précédents.

Spider-Man : Homecoming, a vu la présence d’Aaron Davis/Prowler, joué par Donald Glover. Davis, l’oncle de Miles Morales, et Davis fait référence à un « neveu » qui vit à New York, confirmant apparemment que Miles existe dans le MCU.

Plus récemment, Daredevil Born Again fait brièvement référence à un « officier Morales », que les fans soupçonnent d’être un clin d’œil à Jeff Morales, le père de Miles, qui est policier.

Même si Tom Holland s’apprête à se lancer dans une deuxième trilogie de films Spider-Man, il a précédemment suggéré qu’il ne voudrait pas jouer le personnage pour toujours. Cela a ainsi fait spéculer les fans que l’introduction de Miles Morales arriverait bientôt, comme un passage de relais entre les deux Spidey.

Evidemment, l’arrivée de Miles en live-action pourrait toujours se produire car Sony pourrait change d’avis et laisser Marvel utiliser le personnage à l’avenir. Ce ne sera juste pas avant au moins la sortie de Beyond the Spider-Verse en 2027.

En attendant, Spider-Man Brand New Day sera dans les salles dans un an, le 31 juillet 2026.

Source : Variety / Crédit ©Sony Pictures