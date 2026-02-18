The Mandalorian and Grogu : Martin Scorsese rejoint l’univers Star Wars (bande-annonce)

Martin Scorsese a officiellement rejoint le casting du film Star Wars Mandalorian and Grogu. Découvrez la bande-annonce.

Martin Scorsese s’aventure dans une galaxie très, très lointaine. Le réalisateur légendaire prête sa voix à un personnage dans le film événement de cet été, The Mandalorian and Grogu.

Suite de la série à succès de Disney+ The Mandalorian, le film suit Din Djarin (alias Mando) et Grogu alors qu’ils explorent une galaxie qui se remet de la chute du maléfique Empire.

Dans la dernière bande-annonce, on peut entendre la voix de Scorsese, qui incarne un commerçant ardennien que Mando interroge pour obtenir des informations. « A ce prix, je déballe tout », déclare le personnage de Scorsese après que Mando a déposé une pièce ornée du symbole de la Nouvelle République. Cependant, lorsque le chasseur de primes masqué déclare qu’il « cherche un Hutt », il se retrouve aussitôt face à un refus de parler de la part du commerçant qui ferme immédiatement boutique.

Scorsese, qui a comparé les superproductions cinématographiques – notamment l’univers cinématographique Marvel de Disney – à des « parcs d’attractions », a déjà prêté sa voix à des personnages du film d’animation Gang de requins (2004) ainsi qu’à ses propres films, dont Mean Streets, Taxi Driver, La Dernière Tentation du Christ, Le Loup de Wall Street et Killers of the Flower Moon.

De son côté, Jon Favreau, créateur et réalisateur de The Mandalorian and Grogu, a fait appel à Werner Herzog, Jack Black et d’autres célébrités pour des apparitions vocales dans le « Mandoverse ».

absolute cinema Martin Scorsese joins The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22.

Pedro Pascal, qui incarne Din Djarin, sera accompagné à l’écran par Sigourney Weaver, qui interprétera une pilote de chasse chevronnée ; Jeremy Allen White, qui jouera Rotta, le fils rebelle de Jabba le Hutt ; et Jonny Coyne, qui interprétera un seigneur de guerre impérial impitoyable.

Des personnages emblématiques de « Star Wars », tels que Babu Frik et Zeb Orrelios, feront également leur apparition dans ce film, le premier opus de la saga « Star Wars » à sortir sur grand écran en sept ans.

The Mandalorian and Grogu sort le 20 mai en France.

The Mandalorian and Grogu – Bande-annonce VF

The Mandalorian and Grogu – Bande-annonce VOST