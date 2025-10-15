X-Men : Laurence Fishburne veut jouer Charles Xavier dans le MCU

Laurence Fishburne veut jouer le Professeur Charles Xavier dans la version MCU des X-Men.

Laurence Fishburne s’imagine comme le prochain leader des X-Men.

L’acteur a récemment exprimé son intérêt d’incarner le professeur Charles Xavier/Professeur X dans la version des X-Men de l’univers cinématographique Marvel lors d’un panel réunion Matrix au New York Comic Con le week-end dernier.

« Je sais qu’ils parlent des X-Men en ce moment », a déclaré Fishburne. « Donc, à ce stade, je veux l’une des deux choses suivantes. La première chose serait : que pensez-vous de Laurence Fishburne dans le rôle du professeur X ? »

Cela a été suivi par les applaudissements du public apparemment très enthousiaste à l’idée.

Fondateur de l’école pour jeunes mutants, le professeur Charles Xavier est le chef des X-Men et possède des capacités télépathiques qui lui permettent de contrôler et de lire dans les pensées, de créer des illusions et de générer des barrières psychiques. Le personnage a pris vie à l’écran sous deux acteurs à l’époque des super-héros de la 20th Century Fox, d’abord par Patrick Stewart et plus tard par James McAvoy.

En ce qui concerne son deuxième rôle de rêve, Fishburne est un peu plus flexible. « Je ne sais pas, je vais vous laisser décider », a-t-il avoué au public. « Je n’arrive pas à le définir. »

Cependant, lorsque le modérateur du panel, Josh Horowitz, a suggéré l’idée que Fishburne rejoigne potentiellement l’univers de Star Wars, l’acteur a rapidement rejeté l’idée plus. « Non, ça va », a-t-il répondu. « Je regarde tout. Je regarde tous les Star Wars, je suis au milieu de Rebels en ce moment. Je suis bien sur mon canapé avec Star Wars. Je n’ai pas besoin de sabre laser. J’ai pas besoin de pan pan ! Je n’en ai pas besoin. »

En réalité, le prochain rôle de rêve de Fishburne est simplement celui qui le trouvera ensuite. « Les gens me demandent toujours : « Quelle est votre chose préférée que vous ayez faite ? » Et je leur réponds toujours : « La prochaine » », a-t-il expliqué. « Quelle que soit la prochaine étape. Cela fait 25 ans depuis Matrix, et peut-être qu’un drôle de type a un film étrange qu’il veut faire, et personne ne sait si ça marchera. Je suis votre gars ! »

Le patron de Marvel, Kevin Feige, a confirmé plus tôt cette année que les X-Men seront recastés après les événements d’Avengers : Secret Wars. Cependant, avant cela, de nombreux acteurs apparus dans les films X-Men originaux de Fox reprendront à nouveau leur rôle dans Avengers : Doomsday, vont Patrick Stewart en Professeur X.

Evidemment, Laurence Fishburne n’est pas complètement étranger au MCU et aux projets Marvel. Il est précédemment apparu dans Ant-Man et la Guêpe dans le rôle du Dr Bill Foster et dans la série animée What If? Il double aussi The Beyonder dans la série animée La Fille de la Lune et le Dinosaure du Diable de Marvel et bien sûr, il est la voix du Surfeur d’Argent dans le film Les Quatre Fantastiques et le Surfeur d’Argent sorti en 2007.

Fishburne a exprimé son désir de jouer le professeur X le même jour où McAvoy a partagé ses réflexions sur quelques rumeurs de recast. Au cours du panel, on lui a demandé s’il avaient entendu parler de Colman Domingo dans le rôle du professeur X dans le prochain film X-Men.

McAvoy a confié : « Écoutez, j’ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite. J’étais fan avant d’être employé et je serai à nouveau fan ! Vous voulez que ce soit… J’ai juste hâte que ce soit… Oh non, ça allait mal sonner. Cela va mettre beaucoup de pression sur les gens. Mais Colman Domingo a l’air génial, cependant ! »

La prochaine itération des X-Men est actuellement en préparation. Pour le moment, on ne sait pas qui sera au casting mais le réalisateur Jake Schreier (Thunderbolts) est à la barre du projet.

Source : EW / Crédit © Kevin Mazur/Getty; Marvel