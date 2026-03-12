Le Seigneur des Anneaux : Kate Winslet à l’affiche du film centré sur Gollum

Kate Winslet est annoncée dans le rôle principal féminin du film dans l’univers du Seigneur des Anneaux, The Hunt For Gollum, réalisé par Andy Serkis.

Kate Winslet (Titanic) rejoint le casting du film épique d’Andy Serkis, dans l’univers du Seigneur des Anneaux centré sur le personnage de Gollum, intitulé Lord of The Rings The Hunt For Gollum. Si pour le moment ce rôle n’ait pas été précisé, selon Deadline, elle devrait incarner le personnage principal féminin.

Le site source indique que Serkis et Peter Jackson auraient passé la majeure partie de l’année dernière à convaincre Winslet de participer au film, ce qui implique pour elle un déménagement en Nouvelle-Zélande pour le tournage de ses scènes, de fin mai à octobre.

L’actrice oscarisée rejoindra une distribution qui comprend le retour d’Elijah Wood dans le rôle de Frodon Sacquet, d’Ian McKellen dans celui de Gandalf et de Serkis dans celui de Gollum, des rôles auxquels les trois acteurs sont associés depuis que Jackson les a dirigés dans Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau en 2001 et dans la série de films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit qui a suivi, basés sur la célèbre œuvre de J.R.R. Tolkien.

Le nouveau film relate la périlleuse quête d’Aragorn pour capturer Gollum avant que la créature ne révèle à Sauron l’emplacement de l’Anneau. L’histoire, largement inspirée des notes de Tolkien, se situe entre Le Hobbit et La Communauté de l’Anneau.

Comme dit plus haut, le tournage du film devrait commencer d’ici fin mai et devrait se tenir jusqu’en octobre. Toujours selon Deadline, Serkis, qui réalise le film, est actuellement en préproduction entre Los Angeles et la Nouvelle-Zélande.

Ce film de Warner Bros. a été écrit par Philippa Boyens, Fran Walsh, Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou. La production est assurée par Jackson, Boyens, Walsh et Zane Weiner.

Lord of the Rings The Hunt For Gollum est attendu dans les salles le 15 décembre 2027.

Source : Deadline / Crédit ©JC Olivera/WWD/DR