Les 4 Fantastiques Premiers Pas : Un méchant légendaire des comics Marvel se confirme

Joseph Quinn semble avoir confirmé les débuts MCU de l’un des premiers méchants de Marvel dans Les 4 Fantastiques Premiers Pas.

L’acteur Joseph Quinn vient de confirmer que le légendaire personnage de Marvel Comics, Mole Man, apparaîtra dans Les 4 Fantastiques : Premiers Pas.

Il a évoqué la nouvelle lors de la convention CCXP à Mexico ce week-end. Il n’était pas tout à fait clair si Quinn était censé partager cette nouvelle à ce stade, ou si c’était un lapsus. Quoi qu’il en soit, les fans travaillent maintenant dur pour spéculer sur le rôle de Mole Man dans ce film et sur son avenir dans l’univers cinématographique Marvel.

Jusqu’à présent, Marvel n’a même pas officiellement confirmé la révélation de Quinn.

« Certainement, un casting très riche avec beaucoup de personnages fantastiques », a déclaré Quinn devant une foule enthousiaste ce week-end. « Il y a aussi Mole Man, qui est merveilleux là-dedans, mais Galactus est le grand méchant. »

Les fans ont émis l’hypothèse que Mole Man apparaîtrait dans ce film, et beaucoup ont pensé que Quinn avait confirmé la théorie avec désinvolture parce qu’elle était déjà très répandue en ligne.

Nous ne savons toujours pas qui joue le méchant, mais la théorie principale est celle de Paul Walter Hauser, qui figure sur la liste des acteurs dans un rôle non divulgué.

Mole Man est apparu pour la première fois dans Les 4 Fantastiques #1 en 1961, faisant de lui l’un des plus anciens méchants du panthéon Marvel. Rejeté de la société à chaque instant, Harvey Elder est devenu un scientifique amer et en quête de voyages, à la recherche des légendes d’un monde souterrain utopique. Il a finalement trouvé son chemin dans la terre creuse via Monster Isle, et s’est habitué à la technologie avancée et aux monstres puissants qu’il y a trouvés pour se venger du monde de la surface.

Premiers Pas a la tâche difficile de connecter son histoire au reste du MCU et de faire monter les enjeux sur la Saga Multivers. Ce film se déroule dans une réalité alternative, mais nous savons qu’il rejoindra la continuité principale au moment de Avengers : Doomsday l’année prochaine.

Avec Vanessa Kirby (Sue Storm/ La Femme Invisible), Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastique), Joseph Quinn (Johnny Storm/ La Torche Humaine) et Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Chose).

Réalisé par Matt Shakman, Les 4 Fantastiques Premiers Pas sort le 23 juillet dans les salles françaises.

Source : SR / Crédit ©Marvel